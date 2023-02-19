Фото ⟩ У здания на ул. Кр. Валдемара в Риге на неопределенное время перекроют движение

"В субботу к зданию от Рижской думы приехал представитель строительного управления, который провел предварительное обследование, и он заявил, что здание непригодно для проживания, а движение транспорта в непосредственной близости от него должно быть закрыто", - сказал Стакис.

На данный момент движение перенаправлено на другие улицы, но это кризисное решение.

По словам Стакиса, он не хочет сейчас строить догадки, почему в зданиях появились трещины. "Сейчас не совсем ясна вся картина, однако дом не был в хорошем состоянии, о чем было известно и раньше, но какие действия были предприняты, это еще нужно уточнять", - сказал Стакис.

Мэр Риги сообщил, что дума связалась с управляющими домами, и сейчас ведется сбор и обобщение информации.

Галерея: пресс-брифинг мэра Риги Мартиньша Стакиса

Трое жильцов попросили помощи с жильем

Трое жильцов эвакуированных домов на улице Кр. Валдемара попросили помощи с жильем, сообщила вице-мэр Риги Линда Озола на пресс-брифинге в воскресенье.

Сейчас жильцы не могут вернуться домой, невозможно даже зайти в квартиры за вещами.

Этим людям помогли с размещением на пять суток. Просить о предоставлении жилья могут и те жильцы, которые в данный момент нашли приют у друзей, и для этого необходимо обратиться в рижскую муниципальную полицию.