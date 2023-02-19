В Риге из-за опасности на неопределенный срок перекрыто движение на участке улицы Кр. Валдемара от ул. Шарлотес до ул. Алояс, проинформировали в Рижской думе. Самоуправление призывает жителей учитывать ограничения при планировании маршрутов на следующей неделе.
Фото ⟩ У здания на ул. Кр. Валдемара в Риге на неопределенное время перекроют движение
Ожидается, что сегодня здания на ул. Валдемара, откуда из-за трещин пришлось эвакуировать жильцов, осмотрит сертифицированный инженер-строитель, специализирующийся в этом вопросе, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис на брифинге для прессы в воскресенье.
"Инженер-строитель должен будет дать развернутое заключение, которое мы ожидаем в кратчайшие сроки. Обычно такие вопросы занимают несколько недель, однако в первую очередь, важно, чтобы инженер-строитель рассказал нам, что делать с движением транспорта, потому что это одна из важных транспортных артерий города", - сказал Стакис.
Он заявил, что на данный момент поставлены три самые важные задачи, в том числе необходимо понять, что случилось со зданием, и устранить опасность, понять, как быть с движением транспорта и как помочь жильцам дома.
Самоуправление приняло решение за свои средства подготовить заключение технического обследования зданий о том, какие действия следует предпринять, чтобы устранить опасность и восстановить движение транспорта. Такое решение было принято с целью скорейшего восстановления движения на улице Валдемара.
Выводы о мерах и сроках устранения опасности, а также о восстановлении движения транспорта могут быть сделаны после получения технического заключения, а также решений собственников зданий относительно их ремонта.
"В субботу к зданию от Рижской думы приехал представитель строительного управления, который провел предварительное обследование, и он заявил, что здание непригодно для проживания, а движение транспорта в непосредственной близости от него должно быть закрыто", - сказал Стакис.
На данный момент движение перенаправлено на другие улицы, но это кризисное решение.
По словам Стакиса, он не хочет сейчас строить догадки, почему в зданиях появились трещины. "Сейчас не совсем ясна вся картина, однако дом не был в хорошем состоянии, о чем было известно и раньше, но какие действия были предприняты, это еще нужно уточнять", - сказал Стакис.
Мэр Риги сообщил, что дума связалась с управляющими домами, и сейчас ведется сбор и обобщение информации.
Галерея: пресс-брифинг мэра Риги Мартиньша Стакиса
Трое жильцов попросили помощи с жильем
Трое жильцов эвакуированных домов на улице Кр. Валдемара попросили помощи с жильем, сообщила вице-мэр Риги Линда Озола на пресс-брифинге в воскресенье.
Сейчас жильцы не могут вернуться домой, невозможно даже зайти в квартиры за вещами.
Этим людям помогли с размещением на пять суток. Просить о предоставлении жилья могут и те жильцы, которые в данный момент нашли приют у друзей, и для этого необходимо обратиться в рижскую муниципальную полицию.
"Понимая, что ситуация может затянуться, самоуправление поможет всем, кому нужна долгосрочная помощь с жильем. Обратиться следует в департамент жилья и окружающей среды или в центры жителей микрорайонов", - сказала Озола, добавив, что точная информация будет опубликована на сайте Рижской думы.
Озола сказал, что жильцы могут подать заявление на получение кризисного пособия. Для одного человека пособие равно одной минимальной заработной плате, то есть 620 евро, для семьи - 1240 евро. Для получения пособия необходимо обратиться в рижскую социальную службу.
В субботу вечером в Риге сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были вызваны в здание на улице Кр. Валдемара, где образовались трещины, сообщили агентству LETA в VUGD.
Вызов поступил в 18:52. На месте происшествия пожарные обнаружили видимые трещины в многоквартирном доме и начали эвакуацию людей автобусом.
Информация о состоянии здания передана в Рижское городское строительное управление. На место происшествия выезжали 23 спасателя.
В сотрудничестве с муниципальной полицией из двух соседних зданий эвакуированы 33 человека, собака и две кошки.
Представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что вице-мэры Риги Линда Озола и Эдвард Ратниекс, а также представители различных государственных и муниципальных служб прибыли на место происшествия для координации оказания помощи жителям.
Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.
Рижская дума сообщает, что эвакуированные жители имеют право на получение от самоуправления кризисного пособия - до 500 евро на человека или до 1000 евро на семью. Пособие можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации в Рижской социальной службе по телефону 67105048.
Жителям также предлагается обращаться в социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь - например, одежда, продуктовые наборы, обновление документов. Дополнительную информацию о возможностях социальной помощи можно получить по телефону 80005055.
Жителям, нуждающимся во временном жилье, в настоящее время предлагается номер в муниципальной гостинице (до 5 суток). По вопросам размещения нужно обращаться в муниципальную полицию по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!