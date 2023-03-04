Видео ⟩ Небо своей страны глазами пилота ВВС Украины

Напомним, что Кристофер Каволи, командующий НАТО в Европе, потрясен масштабами войны в Украине.

По его словам, на сегодняшний день, Россия потеряла более 2000 больших боевых танков. Более 200 000 солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены.

Кроме того, по словам Каволи, российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в день.

Также продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На улицах Бахмута продолжаются бои между украинскими и российскими военными, но Россия не контролирует его, заявил вице-мэр осажденного города. Согласно имеющейся информации, украинская сторона продолжает держать оборону, хотя ее возможности становятся все более ограниченными.

Несмотря на сомнительную стратегическую ценность города, российское командование хочет завоевать его любой ценой и продолжает в больших объемах кидать солдат и технику на это направление.