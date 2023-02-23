Фото ⟩ Лайма Вайкуле прилетела в Израиль

Лайма Вайкуле была сфотографирована у выхода из VIP-терминал в аэропорту имени Бен-Гуриона. На снимке она позирует с широкой улыбкой на лице в просторной и удобной одежде.

Ранее певица анонсировала, что в 23 февраля она выступит в Тель-Авиве, 24 февраля в Хайфе, а 25-ого - в Ашдоде.

Поклонники звезды гадают, отправилась ли Вайкуле по приезду в гости к своей лучшей подруге Алле Пугачевой. Ведь "дамы с дюн", как называют себя знаменитости, не виделись уже полгода.

Напомним, Лайма Вайкуле в преддверии своего концерта в Израиле дала интервью программе "Культурник". Она рассказала о том, с какой программой приедет, и упомянула свою подругу Аллу Пугачеву. Знаменитость призналась, что споет песню Андрея Макаревича "Он был старше ее".