Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Мое жизненное кредо - не врать"

23 февраля Лайма Вайкуле даст концерт в Тель-Авиве. Затем собирается порадовать зрителей в Хайфе и Ашдоде. Знаменитость призналась, что споет песню Андрея Макаревича "Он был старше ее".

Ведущая программы спросила певицу о ее смелости не молчать.

"Справедливость - очень важная вещь. Если ты не боишься говорить то, что, по твоему мнению справедливо, тогда нет проблем. Так как мы с Аллой обе родились под знаком Овна, то мы не можем быть несправедливыми. Мы горячие ребята", - объяснила артистка.

Лайма Вайкуле подчеркнула, что из-за того, что она говорила правду, ее многие не любили: "В советское время всегда спорила с худсоветом, который принимал программу. Просто у каждого своя дорога. Ты или готов к тому, что твой путь будет тернистым, а не таким гладким. Или не готов.

Мое жизненное кредо — не врать. Я и не вру. Тогда легко. Когда вы не врете, проходит 20 лет и с вас не за что спросить".

Лайма Вайкуле убеждена, что добро обязательно победит.

"Так должно быть", - уверена она.

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле

В 2022 году Лайма Вайкуле в этом году попала в заголовки СМИ по двум поводам - слухам о ее болезни, а после все СМИ облетело ее интервью телеканалу "Дождь", Фраза "Алла содержала всю Россию" вызвала возмущение у представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео