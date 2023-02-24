Как Латвия, так и Европейский союз допустили много ошибок при выработке различных политик в отношении России, заявил сегодня вице-президент Европарламента Роберт Зиле на презентации результатов исследовательского проекта "Потребление СМИ и влияние российской пропаганды".
Зиле: мы много ошибались в отношении России
Зиле: мы много ошибались в отношении России
Теперь многие в ЕС осознали, что были допущены ошибки с точки зрения энергетической, финансовой политики и др.
Подобные ошибки допускала и Латвия, признал Зиле, приведя в пример политику выдачи видов на жительство.
Война России в Украине заставила многих изменить свои взгляды на то, что такое демократия и свобода слова, и важно понять, каким образом Россия после распада СССР в 1991 году смогла развратить свое молодое поколение и дойти до войны.
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