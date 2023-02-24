Зиле: мы много ошибались в отношении России

Теперь многие в ЕС осознали, что были допущены ошибки с точки зрения энергетической, финансовой политики и др.

Война России в Украине заставила многих изменить свои взгляды на то, что такое демократия и свобода слова, и важно понять, каким образом Россия после распада СССР в 1991 году смогла развратить свое молодое поколение и дойти до войны.