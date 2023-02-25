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Фото ⟩ В Кестерциемсе на пляж вымыло мертвого дельфина

rus.tvnet.lv
В Кестерциемсе на пляж вымыло мертвого дельфина
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Вымытый на пляж дельфин.
Вымытый на пляж дельфин. Фото: Aigars Meždreijs/LTV Ziņu dienests

В субботу, 25 февраля, в Энгурской волости Тукумского края на пляж Кестерциема был вымыт мертвый дельфин, свидетельствуют фотографии Айгара Междрейса.

В Балтийском море встречаются 16 видов дельфинов, а также их близкие родственники - морские свиньи. Эти животные довольно редки и до Латвии доходят нечасто. Чаще всего их обнаруживали на побережье Польши.

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