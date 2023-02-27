В воскресенье вечером, 26 февраля, в обновленной арене Рижского цирка состоялась церемония вручения ежегодной Национальной кинопремии "Большой Кристап" (Lielais Kristaps). Картина "Январь" режиссера Виестура Кайриша была признана лучшим полнометражным художественным фильмом.
Фото ⟩ "Большой Кристап" назвал победителей. Лучший фильм - "Январь"
Линда Олте получила "Большого Кристапа" как лучший режиссер художественного фильма за работу над социальной драмой "Сестры" (Māsas).
Лучшая актриса в главной роли - Мария Луиза Мельке ("Неоновая весна"/Neona pavasaris), лучший актер - Карлис Арнольдс Авотс ("Январь"/Janvāris), который в своей благодарственной речи процитировал своего учителя, недавно скончавшегося режиссера Михаила Груздова: "Мой учитель, вы говорили, что актер - это лужа, в которую заглянул Бог. Я постараюсь заставить вас улыбнуться еще немного".
Актриса Мария Луиза Мельке отказалась от награды, объяснив это тем, что было бы лицемерием получить награду от страны, которая юридически не защищает таких людей, как ее героиня.
Фильм Матиса Кажи "Неоновая весна" (Neona pavasaris) рассказывает историю поиска молодой девушкой себя и формирования понимания сексуальности, во время которого она влюбляется в девушку своего возраста.
Пожизненную награду в области кинематографии получил кинодраматург Алвис Лапиньш. В своем выступлении он поблагодарил Виктора Лоренца, первого инициатора сценарной позиции в латвийском кино, и своего давнего соратника и коллегу режиссера Вариса Брасла, а в конце пожелал присутствующим: "Пусть у всех ноги будут в тепле!".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" награду получила Ивета Поле ("Сестры"/ Māsas), а Томс Ауниньш ("Революция"/ Revolūcija) был награжден как актер второго плана.
Награду как "лучший короткометражный художественный фильм" получил Паулс Кестерис за работу "Первые шаги" (Pirmie soļi), а "Большой Кристап" за "Лучший многосерийный фильм" достался режиссеру Арманду Звирбулису и его команде ("Уголовное дело для новичков"/ Krimināllieta iesācējam). .
Галерея: Национальной кинопремии "Большой Кристап" (2023)
Победителем в номинации "Лучший оператор" стал Александр Гребнев за работу в фильме "Вкус воды" (режиссер Матисс Кажа).
Par "Labāko īsmetrāžas dokumentālo filmu" tika atzīts "81 metrs" - Jāņa Ābeles personisks atskats uz kino kā ēkas fenomenu.
Честь лучшего полнометражного документального фильма досталась исследованию Иевы Озолини о семейных перипетиях "Моя мать - страна" ("Mana māte valsts"). Специальное благодарственное письмо жюри получил документальный фильм Кристины Бриедес "Колебания" (Svārstības).
Лучшим короткометражным документальным фильмом - "81 метр" ("81 metrs") режиссера Яниса Абеле, лучшим короткометражным анимационным фильмом - "Мой брачный проект" ("Mans laulību projekts") Сигне Баумане, лучшим многосерийным фильмом - "Уголовное дело для новичка" ("Krimināllieta iesācējam") Арманда Звирбулиса.
Лучшим художников признана Иева Юрьяне за работу в фильме "Январь", лучшим художником по костюмам - Рута Лечайте ("Январь"), лучшим режиссером-документалистом - Ивар Селецкис за фильм "Крестьяне" ("Zemnieki"),а мастером операторского дела стал Гинтс Берзиньш, лучшим режиссером анимационного фильма, приз в категории Mākslinieks и лучший анимационный фильм получила Сигне Баумане за "Мой брачный проект". В качестве спецприза от Kino raksti она получила тысячу украинских семян подсолнуха, чтобы посадить там, куда поведет ее путь.
Лучший дебют - Элза Гауя и ее история о Луцавсале - Tikmēr Lucavsalā, а лучшая студенческая работа - картира Рейниса Убеля "Мой сосед застрелил мою кошку" (Mans kaimiņš nošāva manu kaķi).
Лучшие сценаристы - Юрис Курсиетис, Матисс Грикманис, Лига Целма-Курсиете и Армандс Звирбулис были награждены за сценарий многосерийного художественного фильма "Уголовное дело для новичка" ("Krimināllieta iesācējam"), снятого по криминальному роману "Ищите женщину".
Премия "Лучший художник по гриму" в третий раз в этой категории была присуждена Майе Гундаре ("Путешествия Сэма").
Звание лучшего композитора жюри присудило Платону Буравицкому и Хуану Эрнандесу за музыку к рассказу братьев Абель "Беспокойные умы" (Nemierīgie prāti).
Лучший звукорежиссер - Александр Вайцаховскис, лучший режиссер монтажа - Армандс Зачс.
Премия "Большой Кристап" в области кинематографии была учреждена в 1977 году. В 2016 году "Большой Кристап" получил статус Национальной премии.
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