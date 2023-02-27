Фото ⟩ "Большой Кристап" назвал победителей. Лучший фильм - "Январь"

Линда Олте получила "Большого Кристапа" как лучший режиссер художественного фильма за работу над социальной драмой "Сестры" (Māsas).

Лучшая актриса в главной роли - Мария Луиза Мельке ("Неоновая весна"/Neona pavasaris), лучший актер - Карлис Арнольдс Авотс ("Январь"/Janvāris), который в своей благодарственной речи процитировал своего учителя, недавно скончавшегося режиссера Михаила Груздова: "Мой учитель, вы говорили, что актер - это лужа, в которую заглянул Бог. Я постараюсь заставить вас улыбнуться еще немного".

Актриса Мария Луиза Мельке отказалась от награды, объяснив это тем, что было бы лицемерием получить награду от страны, которая юридически не защищает таких людей, как ее героиня.

Фильм Матиса Кажи "Неоновая весна" (Neona pavasaris) рассказывает историю поиска молодой девушкой себя и формирования понимания сексуальности, во время которого она влюбляется в девушку своего возраста.