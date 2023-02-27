Новый Рижский театр отменил спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, в котором ныне живущая в Латвии Чулпан Хаматова должна была впервые играть на латышском языке. На Facebook-странице театр принес извинения зрителям и признал, что произошла творческая неудача.
Отменен спектакль с Хаматовой, где она играет на латышском языке
"Новый Рижский театр отменяет спектакль GOGOLIS. NATURE MORTE, потому что в этот раз не получилось. Творческая неудача. В театре (как и в жизни) это иногда случается", - говорится в обращении театра.
Отменены генеральная репетиция 27 февраля, премьера 28 февраля, спектакли 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Деньги за купленные билеты будут возвращены на банковский счет в течение десяти дней. Комиссия тоже будет возвращена. Вся информация и инструкции придут по электронной почте.
Напомним, GOGOLIS. NATURE MORTE - это постановка Улдиса Тиронса на латышском языке по повести Николая Гоголя "Старосветские помещики".
"Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры Нового рижского театра прочувствуют скромные будни гоголевских персонажей. Ранняя привязанность, которая существует у пары в годах, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли. Даже если мирная идиллия былых дней - лишь полусонная мечта писателя", - говорится в описании к постановке.
Актеры: Чулпан Хаматова, Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш.
Чулпан Хаматова весной перебралась в Латвию и осудила военное вторжение РФ в Украину. В Латвии актриса сыграла в нескольких постановках и приняла участие в ряде проектов - к примеру, снялась в клипе группы "Ногу Свело!" вместе с Артуром Смольяниновым.
В том числе Хаматова сыграла роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре, за которую удостоилась главной театральной премии Латвии - "Ночь лицедеев".
Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.
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