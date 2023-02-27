Отменен спектакль с Хаматовой, где она играет на латышском языке

Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде, и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Решение жюри было негативно воспринято общественностью Латвии. Актрису назвали представителем "мягкой силы" Кремля и сторонницей Путина, которая "вышла из бункера", когда поняла будущий сценарий российских событий с 2014 года. Режиссер осудил эту критику в свойственной ему саркастической манере. Он посоветовал этим людям посмотреть спектакль и вникнуть в его темы, прежде чем высказывать мнение.