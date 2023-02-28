Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) открыл шесть новых галактик. Однако на этот раз обнаруженные астрономами объекты запутали экспертов, сообщает Science Alert.
Астрономы удивлены: наука не может объяснить феномен только что открытых галактик
"Шести обнаруженным нами галактикам более 12 миллиардов лет, они образовались всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва, а их масса в 100 миллиардов раз больше массы нашего Солнца", - сказал изданию Science Alert астроном Технологического университета Суинберна Иво Лабе, который руководил международным исследованием.
Однако, согласно современным космологическим моделям, эти галактики слишком велики.
"Согласно современным моделям, они не могли даже существовать. Мы никогда не наблюдали галактики таких огромных размеров так скоро после Большого взрыва", - добавил ученый.
Это говорит о том, что мы упускаем один или два важных шага в понимании эволюции Вселенной. Это открытие может изменить представление ученых о том, как образовались самые ранние галактики во Вселенной.
Объекты были обнаружены в первые месяцы работы JWST. Мощный космический телескоп изучает Вселенную в инфракрасном диапазоне, который идеально подходит для обнаружения света, который прошел миллиарды лет, чтобы добраться до нас из ранней Вселенной.
Плотность вещества обнаруженных галактик значительно превышает значения, рассчитанные для этого периода. Полученные данные настолько сложно объяснить с точки зрения современной космологии, что исследовательская группа решила искать ошибки в своей работе. До сих пор данные и их интерпретация командой остаются неизменными, что указывает, что что-то из двух неверно: наше понимание космологии или того, как галактики формировались в ранней Вселенной.
Есть вероятность, что эти объекты вовсе не являются галактиками. Это могут быть сверхмассивные черные дыры, которые до сих пор не наблюдались. Однако даже в таком случае трудно объяснить такое количество сконцентрированной в одном месте массы на такой ранней стадии формирования Вселенной.
Космический телескоп Джеймса Уэбба, созданный совместно Европейским космическим агентством, НАСА и Канадским космическим агентством, был доставлен европейской ракетой-носителем Ariane V с космодрома Куру во Французской Гвиане 25 декабря 2021 года.
Он заменил космический телескоп Хаббл и примерно в 100 раз чувствительнее предшественника. Ученые надеются, что это даст представление о первых галактиках, которые образовались в ранней Вселенной.
Телескоп назван в честь бывшего администратора НАСА Джеймса Уэбба.
Строительство телескопа длилось около 30 лет и стоило около десяти миллиардов долларов США.
Он весит 6100 килограммов, а диаметр его зеркала составляет 6,5 метра - в три раза больше, чем у запущенного в 1990 году "Хаббла".
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