Астрономы удивлены: наука не может объяснить феномен только что открытых галактик

"Шести обнаруженным нами галактикам более 12 миллиардов лет, они образовались всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва, а их масса в 100 миллиардов раз больше массы нашего Солнца", - сказал изданию Science Alert астроном Технологического университета Суинберна Иво Лабе, который руководил международным исследованием.

Однако, согласно современным космологическим моделям, эти галактики слишком велики.

"Согласно современным моделям, они не могли даже существовать. Мы никогда не наблюдали галактики таких огромных размеров так скоро после Большого взрыва", - добавил ученый.

Это говорит о том, что мы упускаем один или два важных шага в понимании эволюции Вселенной. Это открытие может изменить представление ученых о том, как образовались самые ранние галактики во Вселенной.

Объекты были обнаружены в первые месяцы работы JWST. Мощный космический телескоп изучает Вселенную в инфракрасном диапазоне, который идеально подходит для обнаружения света, который прошел миллиарды лет, чтобы добраться до нас из ранней Вселенной.