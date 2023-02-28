Над Петербургом больше часа было закрыто воздушное пространство

По данным Telegram-канала Baza, в Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" - его объявляют при незаконном пересечении границы, при применении оружия и российской боевой техники по воздушному судну-нарушителю, либо при появлении неопознанных объектов в воздушном пространстве. В воздух были подняты истребители, а гражданские рейсы - переведены в "зону ожидания". Regnum писал, что в небо были подняты Су-35 и МиГ-31.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом действительно не было гражданских самолетов. Рейсы, проходящие через воздушное пространство Петербурга разворачивались обратно, а рейсы в город делали круги или поворачивали в Москву.

Позднее правительство города официально подтвердило, что Пулково до полудня (11 часов утра по рижскому времени) временно не принимало и не отправляло самолеты. Примерно в это же время российские информагентства сообщили, что ограничение воздушного пространства в городе снято. Был ли обнаружен неопознанный летающий объект, не сообщается.

Петербургское издание "Фонтанка" писало, что минобороны по своим каналам сообщило в службу "Пулково", что в 160 - 200 км от города был замечен "неопознанный летающий объект". Telegram-канал "112" сообщил, что "объект похож на большой беспилотник".

28 февраля также стало известно, что на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края России произошел пожар, а вещание телеканалов и радиостанций в нескольких регионах России было прервано сообщением об угрозе ракетного удара.