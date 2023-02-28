Солист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс объяснил, почему сейчас они не исполняют песни на русском языке. Об этом пишет Santa.lv.
Кауперс объяснил, почему больше не поет на русском языке
"Эмоционально сейчас это просто невозможно. Вот что я чувствую на этот раз.
Когда нас спрашивают, какие песни мы будем петь на концерте, мы отвечаем - только те, которые на данный момент считаем правильными и которые должны быть сыграны в это время", - приводит Santa.lv слова Кауперса из беседы с Privātā Dzīve.
В марте 2022 года в интервью украинской программе "Сніданком. Онлайн" Ренарс Кауперс вспомнил те минуты, когда узнал о войне в Украине. Тогда он находился в пути - направлялся из Лиепаи в Ригу.
"Это было ужасно и нереально. Казалось, что ты слушаешь какой-то сериал или фильм... В радионовостях, когда два ведущих рассказывали, что танки перешли границу и движутся на города... Это было ужасное утро", - подчеркнул музыкант.
Кауперс не стал скрывать, что у него в России много знакомых. Все они повторяют одно - что чувствуют стыд и ужас. Они не знают, как это потом исправить и как люди смогут общаться друг с другом. Ведь страшно, когда войну начинали не люди, а правительство.
Напомним, что группа Prāta Vētra решительно осуждает агрессию президента РФ Владимира Путина в Украине. В официальном аккаунте коллектива в Instagram год назад был опубликован соответствующий пост:
"Дорогие друзья, преданные слушатели группы Prāta Vētra, мы всегда старались быть аполитичными, но этот момент требует твердой позиции. Мы однозначно осуждаем агрессию Кремля и выступаем за свободу и суверенитет Украины.
Мы восхищаемся мужеством и самопожертвованием украинцев в защите своей земли и очень сочувствуем всему украинскому народу.
Мы также переживаем за тех друзей и фанатов Prāta Vētra из России, которые пишут нам, что испытывают глубокий стыд и отчаяние по поводу происходящего и что один агрессивный диктатор может поставить будущее всей нации и России в незавидное положение. Мы с вами. Хотим еще раз подчеркнуть, что все запланированные весенние концерты в России отменены. Любые планы на будущее в условиях войны также просто не подлежат обсуждению".
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