Кауперс объяснил, почему больше не поет на русском языке

Мы также переживаем за тех друзей и фанатов Prāta Vētra из России, которые пишут нам, что испытывают глубокий стыд и отчаяние по поводу происходящего и что один агрессивный диктатор может поставить будущее всей нации и России в незавидное положение. Мы с вами. Хотим еще раз подчеркнуть, что все запланированные весенние концерты в России отменены. Любые планы на будущее в условиях войны также просто не подлежат обсуждению".