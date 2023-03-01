Ср, 1.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Внимание!

Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Да Нет

Блогер Яна Брук без стеснения занялась любовью в реалити-шоу

rus.tvnet.lv
Блогер Яна Брук без стеснения занялась любовью в реалити-шоу
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums

Можно ли найти любовь во время шоу? Блогер Яна Брук и активный Давид Круминьш доказывают, что все возможно. Они не скрывают своих чувств с первой минуты съемок и объявляют о том, что они пара. Апогеем любви становится страстная ночь вместе.

Шоу страсти и любви "Любовь в кемпере" с каждой серией все больше удивляет и ставит вопрос: а это происходит по-настоящему? Можно ли влюбиться всего за несколько дней и планировать совместное будущее? Самая горячая пара шоу, блогер Яна Брук и красавчик Давид, доказывают, что все возможно.

Пара отправляется на море на свое первое свидание, чтобы вместе насладиться игристым напитком и вниманием друг друга. Во время беседы они обсуждают, что будут делать после шоу, когда камеры выключат и они останутся вдвоем.

Давид не скрывает, что влюблен в девушку и готов начать совместную жизнь после шоу. Яна также подтверждает свои чувства, и пара завершает свидание страстной ночью в кемпере.

Продержатся ли двое влюбленных до конца шоу и что в итоге выберут - деньги или любовь? Смотрите свежие выпуски шоу "Любовь в кемпере" на канале STV Pirmā!.

Галерея: Участники шоу "Любовь в кемпере"

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх