В начале февраля один конспиролог опубликовал в Instagram видео, в котором утверждает, что Международной космической станции не существует и что все фото или видео с нее фальшивые. Поскольку ранее я писал о нетронутых светом разума личностях, утверждающих, что Вселенная - обман, на этот раз в рамках фактчекингового проекта TVNET "Фактомат" следует продолжить тему, касающуюся отрицателей МКС или Международной космической станции.
Фактомат ⟩ Международная космическая станция вообще существует?
5 февраля этого года в Instagram появилось видео, в котором некий мужчина (не хочу этого дурака рекламировать) с нескрываемым выражением превосходства и презрения на лице рассказывает, что Международной космической станции не существует. Он высмеивает несколько видео, снятые на космической станции, говоря, что они дурацкие, а люди на них психически больны.
Здесь я с ним частично согласен, потому что космонавт, играющий музыку с помощью какой-то трубки, или космонавт, чьи волосы стоят в воздухе из-за отсутствия гравитации, - действительно довольно странные образы. Правда, странные образы на Международной космической станции - на орбите Земли. Сам автор видео не объясняет, каким образом предоставленные им ролики доказывают, что космической станции не существует.
Мужчина заявляет, что эти кадры были сняты на так называемом зеленом экране, обосновывая это дерганьем видео. Как это объясняет то, что видео фальшивое, а также то, что астронавты левитируют на зеленом экране перед Землей, мне непонятно.
Честно говоря, более неубедительного, слабого и бессмысленного конспирологического ролика я еще не видел. Похоже, чувак в похмельной утренней досаде решил вылить часть своей желчи на космонавтов, назвав их психически больными, и объявив без всяких вразумительных аргументов, что МКС не существует.
Есть бесчисленные доказательства обратного. С 2000 года, когда астронавты побывали на Международной космической станции, было снято бесчисленное количество видео и фото, собрано бесчисленное количество сообщений, прямых трансляций, экспериментов и образцов, доказывающих, что МКС существует, что на ней есть люди, что человек был на Луне, и что вселенная реальна. Вот, следите сразу за прямой трансляцией от МКС, ЗДЕСЬ.
Экипаж МКС также ведет регулярный блог, в котором подробно рассказывается и показывается фото/видео обо всех операциях, выполненных космонавтами. То же самое постоянно отображается в социальных сетях.
Но если и этого не хватает... МКС - третий по яркости объект на небе, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом из нескольких мест на Земле.
Соглашусь, что существует ряд теорий заговора, которые на самом деле подкреплены трудно опровергаемыми доказательствами или, по крайней мере, чем-то близким к этому. Однако эта теория заговора так же абсурдна, как несуществующая Вселенная, луна-голограмма и плоская Земля. Соберитесь, любители теорий заговора, вы начинаете становиться действительно развлекателями.
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