Фактомат ⟩ Международная космическая станция вообще существует?

Есть бесчисленные доказательства обратного. С 2000 года, когда астронавты побывали на Международной космической станции, было снято бесчисленное количество видео и фото, собрано бесчисленное количество сообщений, прямых трансляций, экспериментов и образцов, доказывающих, что МКС существует, что на ней есть люди, что человек был на Луне, и что вселенная реальна. Вот, следите сразу за прямой трансляцией от МКС, ЗДЕСЬ.

Экипаж МКС также ведет регулярный блог, в котором подробно рассказывается и показывается фото/видео обо всех операциях, выполненных космонавтами. То же самое постоянно отображается в социальных сетях.

Но если и этого не хватает... МКС - третий по яркости объект на небе, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом из нескольких мест на Земле.

Соглашусь, что существует ряд теорий заговора, которые на самом деле подкреплены трудно опровергаемыми доказательствами или, по крайней мере, чем-то близким к этому. Однако эта теория заговора так же абсурдна, как несуществующая Вселенная, луна-голограмма и плоская Земля. Соберитесь, любители теорий заговора, вы начинаете становиться действительно развлекателями.