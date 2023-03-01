Ср, 1.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ В стороне Бауски наблюдалась очень редкая форма облаков

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
В стороне Бауски наблюдалась очень редкая форма облаков
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Anta Spangere

28 февраля в стороне Бауски были замечены редки облака, передает Apollo.lv со ссылкой на очевидицу. 

Ведущий прогноза погода на Латвийском телевидении Том Брицис на своей странице в Facebook сообщил, что это явление с облаками называется "Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца"

Такие облака возникают при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют достаточную разность скоростей. 

"В верхнем слое ветер гораздо сильнее и буквально тянет верхушки облаков вниз, и они, попадая в самый быстрый воздушный поток, движутся быстрее, чем нижняя часть облака. Создаются волнообразные облака", - рассказывает Брицис. 

Эксперт добавил, что такие облака также указывают на большую турбулентность, что означает, что при полете в таких условиях, будут основательные "воздушные ямы".

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх