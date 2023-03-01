28 февраля в стороне Бауски были замечены редки облака, передает Apollo.lv со ссылкой на очевидицу.
Фото ⟩ В стороне Бауски наблюдалась очень редкая форма облаков
Ведущий прогноза погода на Латвийском телевидении Том Брицис на своей странице в Facebook сообщил, что это явление с облаками называется "Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца"
Такие облака возникают при наличии сдвига между слоями сплошной среды, либо когда две контактирующие среды имеют достаточную разность скоростей.
"В верхнем слое ветер гораздо сильнее и буквально тянет верхушки облаков вниз, и они, попадая в самый быстрый воздушный поток, движутся быстрее, чем нижняя часть облака. Создаются волнообразные облака", - рассказывает Брицис.
Эксперт добавил, что такие облака также указывают на большую турбулентность, что означает, что при полете в таких условиях, будут основательные "воздушные ямы".
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