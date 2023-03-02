Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ "Красота и сила встречаются": жители запечатлели кульминацию сближения планет

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
"Красота и сила встречаются": жители запечатлели кульминацию сближения планет
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: @MAstronomers/Twitter.com

Вечером в среду, 1 марта, жители Латвии запечатлели сближение Венеры и Юпитера.

Конвергенция планет, или сближение, не является редким явлением. Однако соединение Венеры и Юпитера обычно представляет особый интерес.

Наблюдатели за ночным небом, энтузиасты и жители всего мира уже видели это захватывающее зрелище.

Галерея: Фотографии читателей Apollo.lv

Фото: Конвергенция Венеры (справа) и Юпитера (слева). На кадре также хорошо видны все четыре больших спутника Галилея Юпитера, а также несколько звезд на заднем плане, пишет Карлис.

Фото: Kārlis

Фото: Мурмуйжа, Валмиерский край

Фото: Līga

Фото: Окрестности Баложи 

Фото: Aleksandra

Фото: "Не смогла пройти мимо"

Фото: Tatjana
Фото: No personīgā arhīva.
Фото: Arnis/No personīgā arhīva
Фото: Jānis/No personīgā arhīva
Фото: Anna Maksimova/No personīgā arhīva
Фото: Jānis/No personīgā arhīva
Фото: No personīgā arhīva.
Фото: Marija/No personīgā arhīva
Фото: Ingars/No personīgā arhīva
Фото: Juris/No personīgā arhīva

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх