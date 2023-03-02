Вечером в среду, 1 марта, жители Латвии запечатлели сближение Венеры и Юпитера.
Фото ⟩ "Красота и сила встречаются": жители запечатлели кульминацию сближения планет
"Красота и сила встречаются": жители запечатлели кульминацию сближения планет
Конвергенция планет, или сближение, не является редким явлением. Однако соединение Венеры и Юпитера обычно представляет особый интерес.
Наблюдатели за ночным небом, энтузиасты и жители всего мира уже видели это захватывающее зрелище.
Галерея: Фотографии читателей Apollo.lv
Фото: Конвергенция Венеры (справа) и Юпитера (слева). На кадре также хорошо видны все четыре больших спутника Галилея Юпитера, а также несколько звезд на заднем плане, пишет Карлис.
Фото: Мурмуйжа, Валмиерский край
Фото: Окрестности Баложи
Фото: "Не смогла пройти мимо"
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