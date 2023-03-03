В объявлении сказано, что танк почти в идеальном состоянии. "Танк поврежден, но использовался редко. Был один владелец - 71-летний мужчина, который очень бережно относился к этой машине" (вероятно, имеется в виду президент России Владимир Путин).

В объявлении указано, что танк совершил только один длительный рейс из Белгородской области в России в Дмитровку в Украине. "Пробег честно не редактировался. Один раз пришлось проехать через реку".

Фото: autoplius.lt

Последней страной регистрации является Россия, но в Литву он попал через Украину. Однажды попал в дорожно-транспортное происшествие с другим автоводителем - Javelin [американский противотанковый комплекс, который широко применяют ВСУ]. Транспортное средство имеет действующий техосмотр до декабря 2023 года.

"Внутри черный кожаный салон с тремя посадочными местами. Имеются все удобства - стиральная машина и переносной туалет. Багажный отсек отсутствует, но при необходимости к кузову можно привязать различные вещи. Несколько раз это было успешно испытано в реальных условиях", - говорится в объявлении.

Фото: autoplius.lt