В Литве на сайте автомобильных объявлений autoplius.lt "продается" уничтоженный в Украине российский танк Т-72Б.
Фото ⟩ "Внимание женщин гарантировано": в Литве "продают" уничтоженный российский танк
В объявлении сказано, что танк почти в идеальном состоянии. "Танк поврежден, но использовался редко. Был один владелец - 71-летний мужчина, который очень бережно относился к этой машине" (вероятно, имеется в виду президент России Владимир Путин).
В объявлении указано, что танк совершил только один длительный рейс из Белгородской области в России в Дмитровку в Украине. "Пробег честно не редактировался. Один раз пришлось проехать через реку".
Последней страной регистрации является Россия, но в Литву он попал через Украину. Однажды попал в дорожно-транспортное происшествие с другим автоводителем - Javelin [американский противотанковый комплекс, который широко применяют ВСУ]. Транспортное средство имеет действующий техосмотр до декабря 2023 года.
"Внутри черный кожаный салон с тремя посадочными местами. Имеются все удобства - стиральная машина и переносной туалет. Багажный отсек отсутствует, но при необходимости к кузову можно привязать различные вещи. Несколько раз это было успешно испытано в реальных условиях", - говорится в объявлении.
Среди достоинств танка также упоминаются отсутствие необходимости менять резину, отсутствие дворников, за которыми можно оставить штрафной талон. "Кстати, транспортное средство всегда можно будет бесплатно припарковать в самом центре Вильнюса", - говорится в объявлении.
Среди "поломок танка" указано отсутствие кондиционера, поэтому самое подходящее время для вождения - зимой или осенью, т. к. летом внутри очень жарко.
"Конечно, когда едешь за границу, всегда возникают проблемы с таможенниками. Нет подушек безопасности, но вместо них мы можем добавить в комплект четыре обычные подушки".
"Поверьте, это уникальное транспортное средство, которое будет привлекать внимание на дороге. Внимание женщин гарантировано - как только я припарковал его в центре Вильнюса, к нему сразу же подошли пожилые женщины, которые принесли мне цветы. Это делали даже мужчины", - говорится в объявлении.
Транспортное средство, судя по объявлению, можно осмотреть Вильнюсе, но для этого необходимо "предварительно позвонить по телефону 1482". Телефонный номер 1482 - благотворительный. За каждый звонок люди жертвуют 1,42 евро в пользу военнослужащих Украины.
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