В штате Флорида, США, в четверг была подтверждена смерть пациента, вызванная "поедающей мозг" амебой Naegleria fowleria. Этой редкой и довольно опасной амебой человек заразился после промывания носа. Местный департамент здравоохранения предупредил, что воду из-под крана перед промыванием носа обязательно нужно кипятить.
В США умер человек, которому в нос вместе с водой попала "поедающая мозг" амеба
Такое заражение очень редко, это может произойти только в случае, если загрязненная вода попадет через нос. Во время питья воды заразиться невозможно.
Департамент здравоохранения рекомендовал жителям использовать для промывания носа только дистиллированную или стерильную воду. В свою очередь воду из-под крана нужно кипятить минимум одну минуту, после чего остудить. Если после купания в теплых озерах или реках или после промывания носа появились такие симптомы как головная боль, лихорадка или плохое самочувствие, необходимо обратиться к врачу.
Амеба Naegleria fowleri - простейшее, обитающее только в теплой пресной воде. Согласно данным Института Роберта Коха, эти организмы находятся главным образом в воде и почве в субтропиках и тропиках, однако они могут присутствовать в естественно или искусственно подогретой пресной воде в умеренный климатических зонах. Такое заражение очень редко. В США ежегодно заражаются примерно три человека, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США.
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