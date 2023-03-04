В США умер человек, которому в нос вместе с водой попала "поедающая мозг" амеба

Такое заражение очень редко, это может произойти только в случае, если загрязненная вода попадет через нос. Во время питья воды заразиться невозможно.

Департамент здравоохранения рекомендовал жителям использовать для промывания носа только дистиллированную или стерильную воду. В свою очередь воду из-под крана нужно кипятить минимум одну минуту, после чего остудить. Если после купания в теплых озерах или реках или после промывания носа появились такие симптомы как головная боль, лихорадка или плохое самочувствие, необходимо обратиться к врачу.

Амеба Naegleria fowleri - простейшее, обитающее только в теплой пресной воде. Согласно данным Института Роберта Коха, эти организмы находятся главным образом в воде и почве в субтропиках и тропиках, однако они могут присутствовать в естественно или искусственно подогретой пресной воде в умеренный климатических зонах. Такое заражение очень редко. В США ежегодно заражаются примерно три человека, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний США.