В наши дни большая часть людей получает информацию из интернета и смартфон с интернет-подключением является неотъемлемой частью жизни. Раньше в России мобильная связь была развита хорошо, однако санкции делают свое дело, и теоретически существует вероятность, что в руках российских пользователей смартфоны могут превратиться в простые "кирпичи без смысла и содержания".
Смартфоны в России могут превратиться в простые "кирпичи без смысла и содержания"
Как указывает аналитическая компания TelecomDaily, скорость мобильного интернета в России снизилась на 7% - до 18,3 мегабита в секунду. Многие люди начали ощущать сложности с интернет-подключением, а также использованием отдельных приложений. Например, сложнее стало вызвать такси.
Причина этого - проблемы с сетевым оборудованием, которое не поставляется в Россию еще с весны. Местные мобильные операторы выразили опасения, что любые проблемы со связью в крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге - нанесут непоправимый удар по репутации предприятий.
Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Россию покинули телекоммуникационные предприятия Nokia и Ericsson. Уход этих предприятий означает, что в долгосрочной перспективе мобильная связь в стране переживет тяжелую деградацию, что негативно повлияет на возможность жителей России связываться между собой.
Уже сейчас видно, что российские пользователи мобильных телефонов сталкиваются с более медленной скоростью скачивания и закачивания, а также с проблемами во время звонков. Это связано с тем, что базовым станциям не хватает запчастей.
Nokia и Ericsson обеспечивали большую часть телекоммуникационного оборудования в России. Примерно половина российских базовых станций были оборудованы технологиями этих компаний - начиная с различных антенн и заканчивая оптическими сетями. Компании обеспечивали и критически важное программное обеспечение, позволявшее мобильной сети удачно функционировать.
Проблема и в том, что жители России при помощи различных схем параллельного импорта могут приобретать мобильные телефоны западных стран, однако полноценно использовать их не могут, так как у них блокирован доступ к услугам Google и Apple. Сообщается, что использование своих телефонов для российских пользователей заблокировала и часть китайских производителей. Например, ОРРО блокировала возможность осуществлять звонки со смартфонов своего бренда One Plus, активированных в России.
Указывается, что владельцы бренда решили заблокировать все смартфоны, которые были приобретены в Китае и предусмотрены для китайского рынка, но были активированы в России. Именно поэтому на экранах нелегально ввезенных телефонов можно прочесть сообщение, что "телефон адаптирован для конкретного региона, и в вашем регионе могут быть ограничения пользования". Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в место приобретения телефона.
Параллельный импорт может иссякнуть
Параллельный импорт - это схема, на которую ранее полагалась Россия, однако и он в сфере мобильных телефонов может не спасти ситуацию. Стало известно, что зарубежные посредники отказываются от поставок iPhone, проблемы затронули и поставки Samsung и даже Huawei.
Причина этого - факт, что США запретили поставлять в Россию смарт-устройства стоимостью выше 300 долларов.
На новые санкции быстро отреагировали посредники в Средней Азии, которые до этого работали с российскими торговцами и предприятиями. Именно поэтому уже в ближайшее время в России может образоваться дефицит моделей смартфонов среднего и премиального класса, а уже имеющиеся в России телефоны станут значительно дороже.
Часть российских торговцев телефонами по-прежнему не говорит о возможности полного прекращения поставок, однако и это может быть вопросом времени.
Запрет на поставки уже сейчас относится к устройствам американской компании Apple. Однако со временем это может стать актуальным и для корейской Samsung и даже для китайской Huawei, так как в устройствах этих производителей используются американские технологии.
Отмечается, что ограничения затрагивают не только смартфоны из США, но и все устройства, в которых используются американские патенты и технологии. Фактически это все устройства и бытовая техника, которые производятся не только в США, но и в Южной Корее и Китае.
Санкции могут значительно увеличить число посредников в цепи поставок, а это, в свою очередь, будет означать значительный рост цен. И ничего не говорится о том, что поставленные в Россию устройства будут работать так, как надо, однако эксперты допускают, что со временем смартфоны в России могут стать "кирпичами без смысла и содержания".
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