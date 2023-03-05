Смартфоны в России могут превратиться в простые "кирпичи без смысла и содержания"

Проблема и в том, что жители России при помощи различных схем параллельного импорта могут приобретать мобильные телефоны западных стран, однако полноценно использовать их не могут, так как у них блокирован доступ к услугам Google и Apple. Сообщается, что использование своих телефонов для российских пользователей заблокировала и часть китайских производителей. Например, ОРРО блокировала возможность осуществлять звонки со смартфонов своего бренда One Plus, активированных в России.

Указывается, что владельцы бренда решили заблокировать все смартфоны, которые были приобретены в Китае и предусмотрены для китайского рынка, но были активированы в России. Именно поэтому на экранах нелегально ввезенных телефонов можно прочесть сообщение, что "телефон адаптирован для конкретного региона, и в вашем регионе могут быть ограничения пользования". Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в место приобретения телефона.

Параллельный импорт может иссякнуть

Параллельный импорт - это схема, на которую ранее полагалась Россия, однако и он в сфере мобильных телефонов может не спасти ситуацию. Стало известно, что зарубежные посредники отказываются от поставок iPhone, проблемы затронули и поставки Samsung и даже Huawei.

Причина этого - факт, что США запретили поставлять в Россию смарт-устройства стоимостью выше 300 долларов.