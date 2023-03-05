В Афинах протесты в связи с катастрофой поездов переросли в столкновения с полицией

Некоторые демонстранты поджигали мусорные урны и бросали коктейли Молотова, в свою очередь полиция отвечала слезоточивым газом и оглушающими гранатами.

По данным полиции, у парламента собрались около 12 000 человек. Они запустили в небо сотни черных воздушных шариков. Некоторые держали в руках плакаты: "Долой правительство-убийцу!"

Напомним, столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате которого погибли 57 человек, произошло на севере Греции недалеко от города Лариса между Афинами и Салониками.

Из-за ошибки железнодорожного диспетчера пассажирский поезд был направлен на путь, по которому приближался товарный поезд. Диспетчер обвиняется в убийстве. Его адвокат сообщил, что клиент берет на себя часть вины.

Протесты в Греции начались в четверг, когда тысячи человек вышли на улицы Афин и Салоники, чтобы протестовать в связи с ситуацией с железной дорогой в Греции, так как считают ее небезопасной и плохо поддерживаемой.