В воскресенье, 5 марта, прошел второй выпуск шоу "Голос в маске"(Balss maskā). На этой неделе зрителям нужно было познакомиться с еще шестью участниками - Снежинкой, Единорогом, Васильком, Медведем счастья, Тортом и Оленем.
Фото ⟩ "Голос в маске": поющим Тортом оказался Кристап Зутис
"Голос в маске": поющим Тортом оказался Кристап Зутис
В течение вечера сыщики шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс (Krivenchy), Байба Сипениеце-Гаваре и Янис Шипкевичс - пытались разоблачить участников, используя подготовленные улики.
На этой неделе под угрозой оказались Василек, Единорог и Торт. К сожалению, Торт был вынужден покинуть шоу.
Выяснилось, что под маской скрывался Кристап Зутис!
Галерея: Второй выпуск программы "Голос в маске"
На прошлой неделе под угрозой были Заяц, Мотылек и Осьминог. Мотылек был вынужден покинуть шоу. Оказалось, что под маской Мотылька скрывалась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк!
Галерея: Первый выпуск "Голоса в маске"
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