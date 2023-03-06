Фото ⟩ "Голос в маске": поющим Тортом оказался Кристап Зутис

В воскресенье, 5 марта, прошел второй выпуск шоу "Голос в маске"(Balss maskā). На этой неделе зрителям нужно было познакомиться с еще шестью участниками - Снежинкой, Единорогом, Васильком, Медведем счастья, Тортом и Оленем.