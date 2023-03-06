"У меня была клаустрофобия": Зутис об участии в шоу "Голос в маске"

"Это была такая очень большая авантюра. Волнение было огромным, но когда я надел маску, я понял, что ничего не вижу - остался наедине с собой, немного клаустрофобно в этой вишне. Опыт был эпическим!" - рассказывает Зутис.

Боксер не скрывает, что пение было самым большим испытанием. "Я очень, очень волновался. Нам также пришлось изменить песню. Пение - не моя сильная сторона", - сказал Зутис, поблагодарив педагога по вокалу Майю Сеяне.

Галерея: Вторая серия "Голоса в маске"

Торт-маска весил 20 кг. "Единственное, о чем я думал, это как бы не потерять сознание, потому что у меня было не слишком много воздуха в этой вишне. У меня небольшая клаустрофобия. Больше это была битва с собой, чтобы просто устоять на ногах", - рассказывает Зутис, добавляя, что "ее видимость, может, составляла 3%".

Зутис говорит, что будет держать кулаки за Бриедиса. "Если я проиграю, то проиграю чемпиону", - заявил боксер, добавив, что понятия не имеет, кто скрывается под другими масками.