Ошибка, которую допускает почти каждый. Почему смартфон нужно класть только экраном вниз?

Однако специалисты уверяют, что это неверное решение - лучше держать телефон экраном вниз. Эксперты говорят, что причин тому несколько.

Во-первых, положение телефона экраном вниз защищает заднюю камеру от царапин. В противном случае есть вероятность ее повредить, если поверхность не совсем ровная или чистая. Это может снизить качество фотографий и видео.

Во-вторых, можно случайно нажать на экран и совершить действия, которые вы планировали. Если телефон положить экраном вниз, вероятность случайного нажатия на экран значительно снижается.

Не менее важной причиной такого размещения телефона является охлаждение. Оно производится именно через заднюю панель. Если телефон разместить экраном вверх, необходимый теплообмен был бы затруднен. Это может привести к повреждению аккумулятора и других компонентов мобильного телефона.