"Согласие" выступило против сноса памятников в Риге; РСЛ проведет акцию протеста

"Согласие" связывает решение совета по памятникам с коалициями и правящими партиями в Сейме и Рижской думе, называя эти действия низкими.

За сохранение памятников партия обещает выступить в Рижской думе, когда этот вопрос будет рассматриваться на заседании думы.

"Согласие" представлено в Рижской думе 12 депутатами из 60.

Как сообщалось, совет по памятникам Рижской думы на прошлой неделе поддержал демонтаж или перенос шести памятников в городе, связав их с прославлением советских времен.

Совет поддержал предложение демонтировать памятник писателю Андрею Упитису в парке Кронвалда и скульптуру "писательницы периода сталинизма" Анны Саксе на улице Гауяс, 1.

Совет по памятникам также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он установлен незаконно.

Кроме того, совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году на берегу Рижского канала памятника ученому, герою социалистического труда СССР Мстиславу Келдишу и снятие памятной доски в честь историка Яниса Зутиса. Она расположена на бульваре Бастея, 12.

Также был поддержан демонтаж памятной доски типографии Коммунистической партии на 1-й длинной линии Чиекуркална, 88.

Решения совета по памятникам носят рекомендательный характер.

Мэр Риги Мартиньш Стакис подчеркнул в беседе с агентством LETA в данной связи, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, добавив, что в настоящее время ведется интенсивная работа над бюджетом самоуправления, которая требует много усилий, а что касается прославляющих оккупацию объектов, которые требовало снести государство, то они демонтированы.