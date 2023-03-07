В воскресенье, 12 марта, Русский союз Латвии (РСЛ) проведет акцию протеста против сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину в Риге. В свою очередь партия "Согласие" распространила заявление, в котором выступает против вывоза из Риги памятников, посвященных художникам, писателям, ученым и деятелям культуры.
"Согласие" выступило против сноса памятников в Риге; РСЛ проведет акцию протеста
Мероприятие состоится у Рижской ратуши. Оно начнется в 13:00 и продлится два часа.
Как сообщили в Рижской думе, в самоуправление поступила заявка на проведение такого мероприятия. Планируется, что в нем примут участие 200 человек.
По поводу заявленного мероприятия муниципалитет консультируется с органами безопасности.
По мнению РСЛ, решение совета по памятникам Рижской думы о демонтаже скульптуры Пушкина в парке Кронвалда является варварством.
"Согласие" выступило против сноса памятников в Риге
Партия "Согласие" распространила заявление, в котором выступает против вывоза из Риги памятников, посвященных художникам, писателям, ученым и деятелям культуры.
Как сообщили в партии, правление "Согласия" и его сопредседатели Нил Ушаков, Регина Лочмеле и Андрис Морозов выразили возмущение решением совета по памятникам Рижской думы о возможном перемещении шести столичных памятников.
Если представителей латышской культуры еще можно как-то ассоциировать с "неправильной" идеологией, то попытки свести счеты с памятником поэту Александру Пушкину, чьи стихи, проза и драматургия являются мировым культурным достоянием, противоречат всякому здравому смыслу, отмечает "Согласие".
"Согласие" связывает решение совета по памятникам с коалициями и правящими партиями в Сейме и Рижской думе, называя эти действия низкими.
За сохранение памятников партия обещает выступить в Рижской думе, когда этот вопрос будет рассматриваться на заседании думы.
"Согласие" представлено в Рижской думе 12 депутатами из 60.
Как сообщалось, совет по памятникам Рижской думы на прошлой неделе поддержал демонтаж или перенос шести памятников в городе, связав их с прославлением советских времен.
Совет поддержал предложение демонтировать памятник писателю Андрею Упитису в парке Кронвалда и скульптуру "писательницы периода сталинизма" Анны Саксе на улице Гауяс, 1.
Совет по памятникам также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он установлен незаконно.
Кроме того, совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1978 году на берегу Рижского канала памятника ученому, герою социалистического труда СССР Мстиславу Келдишу и снятие памятной доски в честь историка Яниса Зутиса. Она расположена на бульваре Бастея, 12.
Также был поддержан демонтаж памятной доски типографии Коммунистической партии на 1-й длинной линии Чиекуркална, 88.
Решения совета по памятникам носят рекомендательный характер.
Мэр Риги Мартиньш Стакис подчеркнул в беседе с агентством LETA в данной связи, что у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками, добавив, что в настоящее время ведется интенсивная работа над бюджетом самоуправления, которая требует много усилий, а что касается прославляющих оккупацию объектов, которые требовало снести государство, то они демонтированы.
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