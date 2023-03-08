Фото ⟩ Яна Брук в Дании эротично позирует рядом с Русалочкой

Во время выполнения задания известный латвийский блогер Яна Брук не постеснялась раздеться, чем привлекла внимание не только самих участников, но и туристов.

Фото: скриншот видео

Нагота Яны не осталась незамеченной, и многие собравшиеся даже сфотографировались с красавицей из Латвии. Правда, к удивлению телезрителей и самих участников, столь смелый поступок не принес Брук победу - это задание выиграли Кэти и Ричард.

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