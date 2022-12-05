Видео ⟩ Яна Брук - первая в Латвии TikTok-актриса: "Моя аудитория - это взрослые люди"

Яна Брук признается, что у нее не очень много подписчиков в TikTok, но она часто появляется в аккаунтах у других людей и компаний как приглашенная актриса и вот тогда эти видео набирают массу просмотров.

Самое первое видео Яны было про новый маникюр. Оно собрало 23 тысячи. Но самое ее популярное видео - это ролик, где она участвовала как актриса. Там она с разной интонацией произносила фразу "Maisiņš vajag?". С ее слов, после этого ролика ее узнают на улицах дети.