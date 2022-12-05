"По-моему мнению, TikTok - это мусор", - заявляет известный в Латвии блогер Яна Брук, которая неожиданно, с ее слов, стала первой TikTok-актрисой в нашей стране. В рубрике RUS TVNET "Знаменитости XXI века: тиктокеры" блондинка рассказала, с чего началась ее карьера в этой соцсети.
Видео ⟩ Яна Брук - первая в Латвии TikTok-актриса: "Моя аудитория - это взрослые люди"
Яна Брук признается, что у нее не очень много подписчиков в TikTok, но она часто появляется в аккаунтах у других людей и компаний как приглашенная актриса и вот тогда эти видео набирают массу просмотров.
Самое первое видео Яны было про новый маникюр. Оно собрало 23 тысячи. Но самое ее популярное видео - это ролик, где она участвовала как актриса. Там она с разной интонацией произносила фразу "Maisiņš vajag?". С ее слов, после этого ролика ее узнают на улицах дети.
В TikTok и Instagram у нее схожий стиль. "О женском, немножко сексуальном, какие-то приколы. Да, у меня даже больше не просто каких-то красивых видео, а какие-то провокационные. Скорее, даже в виде неких высказываний", - добавляет она.
Яна Брук помнит времена, когда быть зарегистрированным в TikTok было чем-то постыдным.
"TikTok, по моему мнению, это мусор. Ну ладно, не мусор, это чересчур сказано. Но это какая-то социальная сеть, очень-очень сильно замусоренная", - рассуждает блогер.
Она считает, что TikTok влияет на людей не лучшим образом: "Даже возьмем просто себя, когда мы зашли в TikTok. В итоге мы там уже два часа что-то листаем, а по итогу мы потеряли время, но были в этой Сети. Что мы получили? Ничего! Просто засорилась голова. Мы никогда не приготовим эти рецепты, которые мы там очень усердно сохраняем".
Конечно, Яна не считает, что это только мусор.
Прежде всего это платформа, где слишком много информации.
О существовании TikTok Брук узнала еще в самом начале, когда у него было другое название. Но тогда его не приветствовали: "Оно было как будто бы только для детей и для каких-то странных людей".
Тогда Яна завела TikTok, чтобы набрать еще каких-то дополнительных зрителей. Вести свою страницу она стала во вторую волну пандемии. Полюбить эту платформу она не смогла, но стала актрисой.
"Это, наверное, такой интересный вариант для латвийского TikTok. Я стала актрисой, так как мне совершенно не сложно отыгрывать, в принципе, все что угодно", - с улыбкой рассказывает Яна, добавляя, что предложений по работе у нее много.
Она уверена, что людям нравится ее харизма. Видео с ней очень хорошо "зелетают": рекламодатели и те, кто занимается поиском людей для стоков, они просто это понимают и приглашают снова".
@coo.culte Tad Maisiņš vajag? 🤗 #cooculte ♬ оригинальный звук - Coo.Culte
"Я помню реакцию, когда я опубликовала крутой TikTok, а его заблокировали. Там не было ничего пошлого и какого-то вызывающего. И оно набрало 1 миллион... Его заблокировали под предлогом того, что оно содержит формат эротического характера... Я была очень злая... У меня такая была агрессия на аппликацию, в первую очередь, и на людей, которые занимаются редактированием этих потоков", - вспоминает Брук. Этот ролик очень хорошо "залетел", и, скорее всего, на него многие жаловались. Может быть, кому-то это не понравилось.
Яна чувствовала несправедливость. Она вообще признается, что устала от несправедливости, связанной с ее внешностью, контентом, действительностью, шутками и атакой со стороны латвийских медиа:
"Это борьба, по-моему. Я надеюсь, что когда-нибудь это закончится. Но пока я встретилась все-таки с тем же, с чем встречалась на протяжении всей своей медиа-карьеры".
Яна полагает, что TikTok вовремя пришел на рынок. В момент, когда "мир ускорился". Сейчас "люди абсолютно не умеют удерживать внимание". Брук считает, что многие даже не хотят это делать.
"Мы не хотим концентрироваться, нам неинтересно действительно думать, смотреть, анализировать, делать выводы и т. д. Это приложение появилось прямо в нужное время, в нужный час. В нем человеку не надо ни о чем думать, он просто скролит. Его мозг отдыхает", - говорит она.
TikTok удачно предложил все эти варианты. Теперь каждый человек, имеющий телефон, может стать популярным. Ощущение популярности, по мнению Брук, - это когда тебя по большей части знают дети. Когда они бегают вокруг, окружают, прыгают, хотят с тобой сфотографироваться.
Яна уверена, что в TikTok можно заработать, но она не думает, что много.
Она полагает, что в Латвии нет блогеров, которые могли бы много заработать только приложением. Всегда должно быть что-то дополнительно: "Я больше чем уверена, что это так.
Скорее всего, да, они зарабатывают, но у них или есть еще бизнес, или есть реклама в параллельных приложениях, или, я не знаю, они вообще дети и им родители помогают. Грубо говоря, они живут на деньги родителей, а кто-то - на деньги мужей".
Блогер называет суммы в 200 евро за видео. Плата больше, если аккаунт активный и популярный. Аудитория Яны - это взрослые, сознательные, думающие и понимающие люди. Которые осознают, зачем они ее смотрят.
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA приглашает латвийских тиктокеров на интервью в рубрику "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
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