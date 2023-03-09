Саманта Тина больше не свободная женщина

"Сейчас я несвободная женщина. Я учусь говорить спасибо и проявлять заботу", - сказала Саманта, раскрывая свой новый статус отношений.

В беседе артистка также рассказала о своей поездке в Индию, куда она отправилась в конце прошлого года. Тина отметила, что возлюбленный вошел в ее жизнь именно перед этой поездкой.

Индия изменила Саманту, в чем она сама признается. На вопрос, заметил ли новый возлюбленный изменения в ней после возвращения, Саманта отвечает: "Он говорит, что я милая, но теперь стала еще милее. Благодарю его за то, что он отпустил меня, потому что ты никогда не знаешь, кто вернется домой".

Во время разговора певица подчеркнула, что ей необходимо время для себя, и она рада, что ее возлюбленный дает ей его.

Саманта хочет сохранить свои отношения в тайне, потому что любовь любит тишину, но при этом она дала понять, что ее любимый не творческий человек. "Посмотрим, что будет дальше, но сейчас все очень хорошо. Жизнь свела меня с замечательным человеком, который позволяет мне узнать то, что я должна была узнать давным-давно", - заключила певица, добавив, что благодарна своему партнеру за его заботу.

Саманта Тина Фото: LTV/Artūrs Martinovs