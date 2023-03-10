Максим Бусел и Лиза Мания вместе вышли в свет

Ранее стало известно, что Лиза рассталась со своим возлюбленным, но Максим отрицает, что он к этому причастен. После появления актера в танцевальном шоу ходили слухи о его отношениях с партнершей. Между ними возникла "эмоциональная химия", но, к удивлению окружающих, Бусел заявил, что их связывает только дружба.

"Самые сложные и трудные отношения, которые у меня были - это с Элиной. Иногда я думаю: что самое классное и самое главное, что дает ощущение счастья? На мой взгляд, это когда тебя полностью понимают и принимают. Я ничего не могу поделать - я такой, какой есть. Этот ритм жизни не о счастливой, мирной жизни, но она это принимает. Может быть, придет время, когда так больше не будет", - говорил актер ранее в интервью Ievas stāsti об Элине, с которой они вместе уже более 10 лет.