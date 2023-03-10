Максим Бусел, актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова, победитель шоу TV3 Dejo ar zvaigzni, появился на открытии концепт-пространства для знакомства со вкусами и проведения мероприятий BURZMA с партнершей по танцам Лизой Манией.
Максим Бусел и Лиза Мания вместе вышли в свет
Ранее стало известно, что Лиза рассталась со своим возлюбленным, но Максим отрицает, что он к этому причастен. После появления актера в танцевальном шоу ходили слухи о его отношениях с партнершей. Между ними возникла "эмоциональная химия", но, к удивлению окружающих, Бусел заявил, что их связывает только дружба.
Они с Лизой пришли на открытие BURZMA по приглашению Арвиса Земаниса, который вел Dejo ar zvaigzni. Возлюбленная Максима Элина не любит публичные мероприятия, однако, со слов актера, она понимает, что это связано с его работой.
"Самые сложные и трудные отношения, которые у меня были - это с Элиной. Иногда я думаю: что самое классное и самое главное, что дает ощущение счастья? На мой взгляд, это когда тебя полностью понимают и принимают. Я ничего не могу поделать - я такой, какой есть. Этот ритм жизни не о счастливой, мирной жизни, но она это принимает. Может быть, придет время, когда так больше не будет", - говорил актер ранее в интервью Ievas stāsti об Элине, с которой они вместе уже более 10 лет.
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