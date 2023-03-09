Днем 9 марта вещание радиостанций и телеканалов в Москве и Екатеринбурге было прервано объявлением воздушной тревоги, сообщает "Медуза".
Видео ⟩ В теле- и радиоэфире Москвы и Екатеринбурга прозвучала воздушная тревога. Обвинили хакеров
СМИ со ссылкой на источники утверждает, что в объявлении говорилось об угрозе радиации, а жителей призывали использовать средства индивидуальной защиты.
Аналогичное объявление также прервало вещание телеканалов в Екатеринбурге.
В управлениях МЧС по Свердловской области и Москве заявили, что объявление о тревоге транслировалось "в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов".
28 февраля сигнал воздушной тревоги прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов в 15 регионах РФ. Тогда текст объявления и сопровождающий его видеоряд были другими, в них говорилось об "угрозе ракетного удара" и необходимости "немедленно проследовать в укрытие". МЧС РФ тогда также объявило о взломе серверов радиостанций и телеканалов.
22 февраля в радиоэфире нескольких городов России также прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Тогда МЧС назвала случившееся результатом атаки хакеров.
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