Видео ⟩ В теле- и радиоэфире Москвы и Екатеринбурга прозвучала воздушная тревога. Обвинили хакеров

СМИ со ссылкой на источники утверждает, что в объявлении говорилось об угрозе радиации, а жителей призывали использовать средства индивидуальной защиты.

Аналогичное объявление также прервало вещание телеканалов в Екатеринбурге.

В управлениях МЧС по Свердловской области и Москве заявили, что объявление о тревоге транслировалось "в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов".

28 февраля сигнал воздушной тревоги прозвучал в эфире радиостанций и телеканалов в 15 регионах РФ. Тогда текст объявления и сопровождающий его видеоряд были другими, в них говорилось об "угрозе ракетного удара" и необходимости "немедленно проследовать в укрытие". МЧС РФ тогда также объявило о взломе серверов радиостанций и телеканалов.

22 февраля в радиоэфире нескольких городов России также прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Тогда МЧС назвала случившееся результатом атаки хакеров.