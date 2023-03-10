7 марта правительство решило безвозмездно передать первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей воинским частям Министерства обороны Украины. Это привлекло внимание мировых СМИ - в частности, ВВС, The New York Times и других.
Конфискованные у пьяных водителей в Латвии машины привлекли внимание мировых СМИ
Об этом решении сообщили такие издания, как The New York Times, BBC, Euronews и Reuters.
Руководитель Twitter-конвоя Рейнис Познякс комментирует: "Это ужас, до чего может довести алкоголь. Сегодня еще по 15 минут давал телефонные интервью The New York Times и французскому Le Monde".
Tviterkonvojam nodotās dzērājmašīnas nokļuvušas BBC. cc @poznaks https://t.co/MzfjZ1xh19— tvitermaniaks v.2 (@tvitermaniaks2) March 9, 2023
Напомним, во вторник правительство приняло решение безвозмездно передать воинским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета восемь автомобилей, конфискованных в Латвии у пьяных водителей.
Как заявил министр финансов Арвил Ашераденс, от идеи до воплощения прошло чуть больше месяца. К процессу активно подключились Служба государственных доходов, правительство, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а депутаты единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.
В соответствии с законом конфискованные транспортные средства могут быть безвозмездно переданы правительству Украины для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет Украине в борьбе с российской агрессией.
По словам представителя общества Agendum и основателя Twitter-конвоя Рейниса Познякса, это важная поддержка для Украины, ведь каждая машина на фронте - это спасенная жизнь. Передача автомобилей, утвержденная правительством во вторник, является очень хорошей новостью для пяти воинских частей и трех медицинских учреждений.
Общество Agendum обеспечит доставку автомобилей в Украину и передачу их государственным учреждениям страны.
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