Мэр Риги не обещал закрыть Русский театр и переименовать улицу Вагнера

Однако Стакис в клубе ни о каких новых приоритетах города не говорил и не заявлял, что в Риге будет больше гей-клубов. В этом можно убедиться, прослушав его речь здесь. Не соответствуют действительности и утверждения о том, что Стакис или кто-то другой решил закрыть Рижский русский театр имени Михаила Чехова и/или переименовать улицу Вагнера. "Мэр Риги никогда не призывал и не планировал делать ничего подобного и никогда об этом не говорил. Это полная ложь. Мы даже не имеем понятия о происхождении этой лжи", - проинформировал Re:Check советник Стакиса Алексис Золднерс. Министерство культуры Латвии в электронном письме Re:Check также опровергло любые планы относительно закрытия театра: "Рижский русский драматический театр имени Михаила Чехова является одним из обществ капитала Министерства культуры. О его закрытии или ликвидации не может быть и речи". В Интернете также нет информации о том, что Стакис или кто-либо другой когда-либо говорил о подобных планах.