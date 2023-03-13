Российские СМИ обратили внимание на открытие дружественного ЛГБТК-сообществу клуба Skapis, на котором присутствовал также мэр Риги Мартиньш Стакис. Факты в их публикациях сильно искажены и дополнены полностью сфабрикованными утверждениями о том, что у Риги теперь якобы будут новые приоритеты, а Стакис решил закрыть Русский театр и переименовать улицу Вагнера. Все это неправда.
Мэр Риги не обещал закрыть Русский театр и переименовать улицу Вагнера
Одна из самых известных кремлевских пропагандистов Ольга Скабеева 7 марта в эфире телеканала "Россия-1" подчеркнула участие Стакиса в открытии клуба Skapis и добавила: "Вот что еще имеет значение - тот же самый Стакис обещает закрыть в Риге Русский театр имени Чехова".
В сюжете передачи "Вести" на кремлевском телеканале "Россия-1" сказано: "Под аплодисменты он заявил, что новый гей-клуб - это результат его двухлетней кропотливой работы на посту главы города. По словам Стакиса, это только начало. У Риги новые приоритеты. Теперь гей-клубов в городе станет больше, но будет закрыт Русский театр имени Чехова. (...) Кроме того, мэр намерен переименовать улицу немецкого композитора Рихарда Вагнера".
А российский пропагандистский портал "Царьград" объясняет, почему улицу Вагнера якобы решено переименовать. Портал сообщает, что Стакис пообещал переименовать улицу, "поскольку она неприятно ассоциируется с одноименной русской ЧВК, воюющей в Украине".
На нескольких сайтах о закрытии театра говорится как о свершившемся факте. Например, один из заголовков гласит: "В Риге закрывают Русский театр ради гей-клуба". Другой: "Вместо Русского театра - "радужный" клуб. Мэр Риги расставил приоритеты в городе".
Однако Стакис в клубе ни о каких новых приоритетах города не говорил и не заявлял, что в Риге будет больше гей-клубов. В этом можно убедиться, прослушав его речь здесь. Не соответствуют действительности и утверждения о том, что Стакис или кто-то другой решил закрыть Рижский русский театр имени Михаила Чехова и/или переименовать улицу Вагнера. "Мэр Риги никогда не призывал и не планировал делать ничего подобного и никогда об этом не говорил. Это полная ложь. Мы даже не имеем понятия о происхождении этой лжи", - проинформировал Re:Check советник Стакиса Алексис Золднерс. Министерство культуры Латвии в электронном письме Re:Check также опровергло любые планы относительно закрытия театра: "Рижский русский драматический театр имени Михаила Чехова является одним из обществ капитала Министерства культуры. О его закрытии или ликвидации не может быть и речи". В Интернете также нет информации о том, что Стакис или кто-либо другой когда-либо говорил о подобных планах.
Следует отметить, что в упомянутых "новостях" российских СМИ об участии Стакиса в открытии клуба Skapis обобщены почти все основные пропагандистские сообщения о Латвии и Европе в целом. В них указывается на якобы имеющую место русофобию, нацистские склонности и игнорирование истории, пренебрежение и отказ от так называемых традиционных, или семейных, ценностей.
Вывод: Мэр Риги на открытии клуба Skapis не говорил, что клубы сообщества ЛГБТК впредь будут приоритетом Риги. Не соответствуют действительности и утверждения о том, что он обещал закрыть или планирует закрыть Рижский русский театр имени Михаила Чехова и/или переименовать улицу Вагнера. Этого не планируют делать ни Стакис, ни Рижская дума, ни какое-либо другое латвийское учреждение.
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