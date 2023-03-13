2022 год был плох в очень многих аспектах. Но в одной сфере он неожиданно был невероятно хорош - это кинематограф. И (что еще более неожиданно) "Оскары" смогли отметить практически все картины по достоинству. Но в плане организации самой церемонии - много еще над чем стоит поработать.
Липину интересно ⟩ Голливуд снова тот? Как "Оскар" стал искренним и что значит победа "Навального"
Год назад, когда я писал свои впечатления о прошлой церемонии "Оскара", я высказывал много претензий. И шутки у ведущих несмешные, и номинировали не тех, да и к победителям вопросы есть.
Должен признать, в этом году у меня впечатления куда лучше.
Классический формат устарел
Начну, все же, с минусов. Чтобы дальше на них не отвлекаться.
Конечно, в этом году монолог ведущего и перебивки с ним были организованы куда лучше, чем прошлогодняя Эми Шумер, спускающаяся с потолка в костюме Человека-паука. Но благодаря этому только заметнее стали проблемы самой церемонии.
Главная: неуважительное отношение к тем, ради кого эта награда создавалась - создателям фильмов. Неоднократно за время церемонии получивших награду прерывали на полуслове. И, вроде как это стандартная практика для "Оскара", но в этот раз как-то особенно бросалось в глаза.
Особенно показательным был момент, когда одного из победителей в номинации за лучшие визуальные эффекты прогнали со сцены на словах "Хочу поблагодарить семью" ради того, чтобы Джимми Киммел (ведущий церемонии) скаламбурил про ресторан C.G.I. Friday's.
Нет, я обожаю плохие каламбуры, но, блин, эти люди много лет работали ради того, чтобы оказаться на этой сцене. Ради нескольких минут их речей, мне кажется, можно пожертвовать рекламой музея Академии киноискусств или новым трейлером "Русалочки".
Даже в некоторых шутках Киммела проскальзывали насмешки, и не всегда добрые, над создателями фильмов. Ради которых мы тут и собрались, собственно.
Справедливость торжествует
Но довольно о минусах! Ведь в остальном церемония получилась практически образцовой.
Главным триумфатором церемонии стал "Все везде и сразу", который получил статуэтки в семи номинациях, в том числе и официально стал лучшим фильмом 2022 года.
Наконец-то Академия признала лучшим фильм, которые нарушает каноны, а не пересказывает уже знакомые истории в новых декорациях.
В этом плане так же показательно, что награду за главную мужскую роль получил не Остин Батлер за "Элвис", а Брендан Фрейзер за "Кита".
Вообще-то, Академия очень любит награждать актеров за исполнение ролей реально существовавших людей - в 21-м веке всего однажды ни одну из статуэток не получил актер или актриса, игравший реального человека (это произошло на награждении лучших фильмов 2016 года). И вот сегодня это случилось во второй раз.
И абсолютно по делу. Батлер, конечно, прекрасно изобразил жизнь и страдание Элвиса. Но Фрейзер обнажил душу и сыграл очень сложного и грустного персонажа.
По делу отошли и сценарные награды. И, если в номинации "Лучший оригинальный сценарий", в принципе, можно придумать, почему "Оскара" надо было отдать "Банши Инишерина", то с наградой "Говорят женщины" за адаптированный сценарий спорить сложно.
Да и все остальные награды, включая технические, были отданы совершенно заслуженно. Многие из них забрал "На Западном фронте без перемен", и отрадно, что из двух военных фильмов - больше наград получила именно картина с пацифистским позывом.
Да, может быть, я бы предпочел победу Стефани Сюй в номинации "Лучшая актриса второго плана" или "Вавилона" за лучшую музыку. Но это, по большому счету, вкусовщина.
Единственным очевидным промахом церемонии стала номинация "Лучшая операторская работа". Там не хватало сразу нескольких фильмов, в первую очередь, "Топ Ган: Мэверик". К которому можно относиться по разному, но выглядел и снят он был отменно.
Но одна не самая логичная номинация - это определенный прогресс по сравнению с прошлым годом.
Оскар "Навального" - так близко Россия к награде не была давно
Отдельно стоит проговорить номинацию "Лучший документальный фильм", где победу одержал фильм "Навальный".
Разумеется в русскоязычном секторе это встретили бурными обсуждениями и огромным количеством шуток.
March 13, 2023
А вот в украиноязычной среде, наоборот, было скорее больше вопросов. Ведь и к самому Навальному у украинцев, мягко говоря, не самое однозначное отношение. Вот и ругают Академию за то, что те не дали выступить Зеленскому, но дали награду политику, который якобы выступает "за оккупацию Крыма". Достаточно зайти в комментарии к соответствующему посту в Twitter.
A movie about russian ethnonationalist and imperialist. And they dare to spread propaganda even from the stage. What an excellent way to show support for Ukraine. Shame on you.#StandWithUkraine️— Критикеса 🇺🇦 🏳️🌈 (@kate_yatel) March 13, 2023
Фильм о русском этно-националисте и империалисте. И они смеют распространять пропаганду даже со сцены. Какой отличный способ поддержать Украину. Вам должно быть стыдно.
Известно, что "Оскар" за документалки дают не только за качество фильма, но и за его месседж.
Навальный на Западе воспринимается в первую очередь как враг Путина, борец с кремлевской системой. А то, в чем его обвиняют украинцы, западному миру уже не так известно.
Поэтому, как бы к этому не относились жители Украины, "Оскар" Навальному - это, в том числе, и поддержка Украины. Все, что в пику Путину - поддержка Украины. По крайней мере, с точки зрения тех, кто вручает статуэтку.
И, на всякий случай уточню, что это вовсе не значит, что "Навальный" получил награду просто за то, что его герой сопротивляется Путину. Понятное дело, что происходящее в России и Украине увеличило интерес к фильму.
Но, будь документалка сделана плохо - ушла бы награда "Огню любви" (документалка о семейной паре вулканологов, которые погибли при извержении) как пить дать. А так она у "Навального", потому что и сделано хорошо, и тема актуальная.
Новая искренность
Уходя же от политики обратно в мир киноглянца, церемония в этом году получилась особенно доброй и искренней. Понятно, что каждый год со сцены звучат речи за все хорошее и против всего плохого. Но именно в этот раз они были как-то особенно честными и откровенными.
Возможно, дело в том, что для большого количества победителей - это не просто первая статуэтка, но и первая номинация в целом.
Брендан Фрейзер вспоминал свой непростой творческий путь. Режиссёр Дэниел Шайнерт убеждал, что мальчики могут носить женское платье - и это не страшно, а его коллега Дэн Кван признался в том, что страдает от синдрома самозванца.
Сара Полли (режиссер и сценарист "Говорят женщины") обращалась к мужу и говорила о силе свободы слова. Пол Роджерс (монтажер "Все везде и сразу") удивлялся, как же он оказался тут - ведь это его второй фильм в карьере. Мишель Йео обратилась к детям, которые "выглядят как я", и уверила, что ее награда - это исторический момент (что, кстати, правда - Йео первая лауреатка за главную женскую роль азиатского происхождения).
И, разумеется, тон вечеру практически с самого начала задал Ке Хюи Куан, который своей речью и, в целом, своим творческим путем, растопил сердца и, уж простите за пафос, заставил поверить в чудо.
***
В своем худшем проявлении Голливуд - это скандалы, склоки, унижение и конкуренция. Многое из этого мы увидели в прошлом году - чего стоит одна только пощечина от Уилла Смита.
Но иногда Голливуд вспоминает о своих истоках. О том, что его задача, вообще-то, дарить мечту, цель, искусство и веру в себя всем, кто любит и смотрит фильмы.
К счастью, церемония этого года показала Голливуд именно с этой, очень светлой, стороны. И, пускай это наивно, мне хочется верить, что это не закончится только сегодняшним днем.
А закончить свою статью я хочу цитатой из лучшего фильма 2022 года - "Все везде и сразу".
Ты говоришь, что мир жесток. И что мы все просто бездумно бегаем по кругу. Я понимаю. Я живу в этом мире столько же, сколько и ты.
Если я выбираю видеть только хорошее, это не значит, что я наивный. Это стратегия. И успешная. Она помогает мне пережить все.
Прошу, будь добрей. Особенно когда не понимаешь, что происходит.
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