Липину интересно ⟩ Голливуд снова тот? Как "Оскар" стал искренним и что значит победа "Навального"

Новая искренность

Уходя же от политики обратно в мир киноглянца, церемония в этом году получилась особенно доброй и искренней. Понятно, что каждый год со сцены звучат речи за все хорошее и против всего плохого. Но именно в этот раз они были как-то особенно честными и откровенными.

Возможно, дело в том, что для большого количества победителей - это не просто первая статуэтка, но и первая номинация в целом.

Брендан Фрейзер вспоминал свой непростой творческий путь. Режиссёр Дэниел Шайнерт убеждал, что мальчики могут носить женское платье - и это не страшно, а его коллега Дэн Кван признался в том, что страдает от синдрома самозванца.

Сара Полли (режиссер и сценарист "Говорят женщины") обращалась к мужу и говорила о силе свободы слова. Пол Роджерс (монтажер "Все везде и сразу") удивлялся, как же он оказался тут - ведь это его второй фильм в карьере. Мишель Йео обратилась к детям, которые "выглядят как я", и уверила, что ее награда - это исторический момент (что, кстати, правда - Йео первая лауреатка за главную женскую роль азиатского происхождения).

Ке Хюи Куан радуется своему "Оскару" за "Лучшую мужскую роль второго плана" Фото: REUTERS/Mike Blake

И, разумеется, тон вечеру практически с самого начала задал Ке Хюи Куан, который своей речью и, в целом, своим творческим путем, растопил сердца и, уж простите за пафос, заставил поверить в чудо.

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