В Литве в конце прошлой недели водителей ожидала необычная картина: недалеко от Крижкальниса по шоссе бродил бык.
Видео ⟩ Литовские водители встретили быка на шоссе
Литовские водители встретили быка на шоссе
На кадрах видно, как бык бежит по шоссе, а человек гонится за животным и пытается его поймать. Водители аккуратно стараются объехать необычную сцену, чтобы не разозлить животное.
Видео стало интернет-хитом, привлекшим внимание многих людей.
Портал 15min сообщает, что сбежавшее животное - бык хайлендской породы. Пока неизвестны обстоятельства того, как животное сбежало и оказалось на трассе.
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