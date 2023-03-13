Видео ⟩ Литовские водители встретили быка на шоссе

На кадрах видно, как бык бежит по шоссе, а человек гонится за животным и пытается его поймать. Водители аккуратно стараются объехать необычную сцену, чтобы не разозлить животное.

Видео стало интернет-хитом, привлекшим внимание многих людей.

Портал 15min сообщает, что сбежавшее животное - бык хайлендской породы. Пока неизвестны обстоятельства того, как животное сбежало и оказалось на трассе.