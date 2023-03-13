Пн, 13.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Литовские водители встретили быка на шоссе

rus.tvnet.lv
Литовские водители встретили быка на шоссе
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: 15min.lt

В Литве в конце прошлой недели водителей ожидала необычная картина: недалеко от Крижкальниса по шоссе бродил бык. 

На кадрах видно, как бык бежит по шоссе, а человек гонится за животным и пытается его поймать. Водители аккуратно стараются объехать необычную сцену, чтобы не разозлить животное.

Видео стало интернет-хитом, привлекшим внимание многих людей.

Портал 15min сообщает, что сбежавшее животное - бык хайлендской породы. Пока неизвестны обстоятельства того, как животное сбежало и оказалось на трассе.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх