"Ждала его всю ночь": приключения Яны Брук в реалити-шоу продолжаются

Онлайн-журналу KLIK Яна Брук рассказала, что на самом деле происходило на проекте, и обвинила СМИ в провокациях.

Давид не сказал возлюбленной, что ходил в стриптиз-клуб с другими участниками. Последний эпизод шоу начинается с шумихи в предрассветные часы, так как выясняется, что накануне вечером парни отправились в один из стриптиз-клубов Гамбурга, не сказав об этом своим подругам.

Яна и Давид, самая страстная пара шоу, на прошлой неделе наслаждались совместной ночью вдвоем, однако этот случай, когда Давид не рассказал Яне о своих ночных похождениях, очень расстроил ее.

"Я зла, он хотел скрыть от меня этот факт. Мы еще не говорили об этом, потому что он думает, что я не знаю. Я ждала его всю ночь, а он тусовался в стриптиз-клубе!" - возмущена Яна действиями партнера.

Брук рассказала, что во время первой встречи Давид заявил, что всегда отвечает за свои слова, но это событие заставляет Яну усомниться в правдивости того, что он сказал.

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