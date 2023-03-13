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"Ждала его всю ночь": приключения Яны Брук в реалити-шоу продолжаются

rus.tvnet.lv
"Ждала его всю ночь": приключения Яны Брук в реалити-шоу продолжаются
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Яна Брук
Яна Брук Фото: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Mīla kemperī"

Шоу "Любовь в кемпере" набирает обороты. С каждым днем ​​участники перед камерами становятся свободнее и позволяют себе больше. Яна Брук и Давид Круминьш признаны самой страстной парой проекта - они уже провели вместе бурную ночь, однако теперь между ними можно наблюдать первые разногласия.

Онлайн-журналу KLIK Яна Брук рассказала, что на самом деле происходило на проекте, и обвинила СМИ в провокациях.  

Давид не сказал возлюбленной, что ходил в стриптиз-клуб с другими участниками. Последний эпизод шоу начинается с шумихи в предрассветные часы, так как выясняется, что накануне вечером парни отправились в один из стриптиз-клубов Гамбурга, не сказав об этом своим подругам.

Яна и Давид, самая страстная пара шоу, на прошлой неделе наслаждались совместной ночью вдвоем, однако этот случай, когда Давид не рассказал Яне о своих ночных похождениях, очень расстроил ее.

"Я зла, он хотел скрыть от меня этот факт. Мы еще не говорили об этом, потому что он думает, что я не знаю. Я ждала его всю ночь, а он тусовался в стриптиз-клубе!" - возмущена Яна действиями партнера.

Брук рассказала, что во время первой встречи Давид заявил, что всегда отвечает за свои слова, но это событие заставляет Яну усомниться в правдивости того, что он сказал.

Больше смотрите на 1188.lv.

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