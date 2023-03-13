Фото ⟩ В лесах Латвии заметили очень редкую птицу

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Как клест-сосновик, так и относительно обычные клесты-еловики являются одними из самых ранних видов птиц, гнездящихся в Латвии. Гнездовой период клестов растянут, но в более ранних выводках птенцы уже способны вылупиться.

"Численность клестов-сосновиков - как гнездящихся пар, так и странствующих птиц - в Латвии значительно колеблется в зависимости от урожайности семян хвойных деревьев. Размер гнездящейся популяции в Латвии оценивается в пределах от 5 до 20 пар. Но возможно, что в некоторые годы этот вид вообще не гнездится в Латвии", - объясняет Гайдис Гранданс.

Клест-сосновик визуально очень похож на клеста-еловика. Первого легче всего узнать по массивному клюву, который имеет широкое и высокое основание, клюв сильно изогнут и похож на клюв попугая (по-английски Parrot Crossbill). Такой клюв подходит для очистки семян от шишек.

Вопреки своему названию клест-сосновик питается не только семенами сосны, но и молодыми побегами и почками, а также семенами и побегами ели. Клесты в основном живут в кронах деревьев, поэтому запечатлеть их на фото всегда сложно.