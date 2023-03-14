Минобразования против профсоюза педагогов. Что происходит?

Она призывает учителей прямо сейчас убедиться в возможном повышении своей зарплаты, разделив свою зарплату до налогов на количество тарифицированных рабочих часов в месяц, чтобы узнать оплату за один час работы.

Если учитель уже получает более 8,50 евро в час, то с 1 сентября этого года надбавки к зарплате не будет. Дошкольным педагогам IZM планирует платить 7,75 евро в час.

Если учитель получает менее 8,50 евро в час, то надбавка к зарплате будет составлять разницу между тем, что он получает в настоящее время, и 8,50 евро в час. Например, если сейчас учитель получает 8,30 евро в час, то надбавка к зарплате составит 0,20 евро в час.