Минобразования против профсоюза педагогов. Что происходит?

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не согласен с новыми изменениями в оплате труда педагогов, которые не приведут к повышению зарплат у многих учителей, заявила агентству LЕТА председатель LIZDA Инга Ванага.
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Она призывает учителей прямо сейчас убедиться в возможном повышении своей зарплаты, разделив свою зарплату до налогов на количество тарифицированных рабочих часов в месяц, чтобы узнать оплату за один час работы.
Если учитель уже получает более 8,50 евро в час, то с 1 сентября этого года надбавки к зарплате не будет. Дошкольным педагогам IZM планирует платить 7,75 евро в час.
Если учитель получает менее 8,50 евро в час, то надбавка к зарплате будет составлять разницу между тем, что он получает в настоящее время, и 8,50 евро в час. Например, если сейчас учитель получает 8,30 евро в час, то надбавка к зарплате составит 0,20 евро в час.
LIZDA не может согласиться на такое изменение зарплаты, которое не у всех учителей приведет к ее увеличению. Одним зарплата будет увеличена минимально, другим - более существенно. Ванага напоминает, что с 1 сентября прошлого года были приняты новые правила расчета и распределения целевых дотаций, которые ограничили надбавку к зарплате для учителей, работающих с большим количеством учащихся там, где самоуправления упорядочили школьную сеть.
По ее словам, до сих пор нет проектов документов, подробных расчетов ни по графику зарплат, ни по балансировке нагрузок. "Информацию мы получаем из СМИ. Такова культура общения и сотрудничества. Подобное высокомерие, правовой нигилизм, неуважение, политическое насилие должны быть прекращены", - заявила Ванага.
Чакша в данный момент не видит причин для забастовки педагогов
Министр образования и науки Анда Чакша в настоящее время не видит причин для забастовки учителей.
"Есть ли у учителей повод для забастовки в данный момент? Я бы сказала, что нет, но, конечно, я уважаю вопросы, поднятые профсоюзом", - сказал Чакша в программе Rīta Panorāma на LTV.
Она и политически на данный момент видит полную поддержку того, что зарплата учителей является приоритетом.
Как сообщалось, вчера, 13 марта, коалиция концептуально договорилась о повышении с 1 сентября самой низкой часовой ставки оплаты труда педагогов.
Ожидаемые ставки станут официально известны, когда правительство примет решение по предложению Министерства образования и науки. Предварительно ожидается, что после изменений в дошкольном образовании самая низкая ставка может составить 7,75 евро в час, а на других уровнях - 8,5 евро в час.
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