Видео ⟩ RNP разработало виртуального помощника Юриса

Виртуальный помощник предоставит ответы о принятии решений общества собственников квартир, взаиморасчетах, смене собственника, зарегистрирует экстренный запрос или обеспечит связь с центром обслуживания клиентов.

До сих пор компания реализовала несколько цифровых инициатив, которые в основном связаны с доступностью значительно большего объема информации на портале e-parvaldnieks.lv.

Виртуальный помощник Юрис доступен на сайте RNP 24 часа в сутки без выходных. Учитывая, что круг вопросов, охватывающих сферу управления, широк, компания просит клиентов отнестись с пониманием, так как виртуальный помощник еще проходит обучение.

Работа над созданием виртуального помощника длилась около четырех месяцев. В его создании помогла компания Tilde.

Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по надзору за закупками, разработка и внедрение робота обошлись в 55 000 евро.

Как сообщалось, в 2021 году RNP работало с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот предприятия увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.

Видео: Виртуальный помощник Юрис