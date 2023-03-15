"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Риге. В ролях: Филиппенко, Долин, Хаматов и другие

Трагифарс позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.

Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: "Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются". Увиденное очень не нравится президенту, и труппа театра начинает мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего...

Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать.

Билеты доступны на портале Biļešu Paradīze. Все вырученные средства пойдут на приобретение гуманитарной помощи Украине.