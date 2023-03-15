24 марта в 19.00 в Доме Еврейской общины Латвии пройдет театрализованная благотворительная читка трагифарса Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". В главной роли - Александр Филиппенко.
"Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Риге. В ролях: Филиппенко, Долин, Хаматов и другие
В читке участвуют профессиональные актеры, а также журналисты и общественные деятели, выступающие против войны: Антон Долин, Кирилл Набутов, Анна Монгайт, Шамиль Хаматов, Татьяна Лукашенкова, Анатолий Фечин, Максим Терлецкий.
Уникальность события в том, что такая читка пройдет единственный раз. Больше ни в Риге, ни в другом городе или стране такой состав участников собран не будет.
"Читка приурочена к семидесятилетию со дня смерти Иосифа Сталина (март 1953 года), поскольку современная ситуация в России показывает: этот правитель не только не умер, но и оказывает сильнейшее влияние на общественную и политическую ситуацию в стране. Серия читок и спектаклей по этой пьесе - наша попытка общими усилиями наконец-то похоронить его, художественными средствами показать взаимосвязь путинизма и сталинизма, и оказать финансовую поддержку воюющей Украине", - сообщают организаторы.
Трагифарс "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" - тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест.
Пьеса переведена на восемь языков; все читки и спектакли собрали полные залы (Черногория, Чехия, Израиль, Россия, США, Германия и тд).
Трагифарс позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.
Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: "Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются". Увиденное очень не нравится президенту, и труппа театра начинает мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего...
Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать.
Билеты доступны на портале Biļešu Paradīze. Все вырученные средства пойдут на приобретение гуманитарной помощи Украине.
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