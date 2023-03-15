Кашерс публично извинился перед Элиной Дидрихсоне: "Я очень сожалею"

На вопрос, что самое обидное из того, что Кашерс сказал человеку, и перед кем он хотел бы извиниться, он ответил: "Один из людей, перед кем я хотел бы извиниться - это [Элина. - Прим. ред.] Дидрихсоне. В Сети она ранее разместила комментарий - был вопрос про однополые отношения. Но это было ее мнение, она высказала его своим подписчикам. [...] Не хочу сейчас оправдываться, но это меня распалило. Я как-то не подумал и сказал все, что пришло в голову. Все вылилось в свет, как лавина", - вспоминает Кашерс.