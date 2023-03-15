Мультихудожник Кашерс побывал в гостях у программы Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются"), в ходе которой публично извинился перед предпринимателем и инфлюенсером Элиной Дидрихсоне.
Кашерс публично извинился перед Элиной Дидрихсоне: "Я очень сожалею"
На вопрос, что самое обидное из того, что Кашерс сказал человеку, и перед кем он хотел бы извиниться, он ответил: "Один из людей, перед кем я хотел бы извиниться - это [Элина. - Прим. ред.] Дидрихсоне. В Сети она ранее разместила комментарий - был вопрос про однополые отношения. Но это было ее мнение, она высказала его своим подписчикам. [...] Не хочу сейчас оправдываться, но это меня распалило. Я как-то не подумал и сказал все, что пришло в голову. Все вылилось в свет, как лавина", - вспоминает Кашерс.
Глядя в камеру, он обратился к Дидрихсоне и сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, прости. Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Это было неправильно.
На этих ошибках я усвоил, что если, например, у меня есть мнение по какой-то теме или ситуации, то не всегда нужно высказывать его публично. Я могу сказать это своей семье, своим близким".
Кашерс чувствует себя ответственным за то, что Элине пришлось тогда получить много негатива в свой адрес, и признается, что мог публично не высказывать свое мнение, а написать ей в частном порядке.
Напомним, что в феврале 2021 года инфлюенсер Элина Дидрихсоне вызвала большой ажиотаж в социальных сетях, высказавшись на тему гомосексуальных отношений.
На вопрос, каково ее отношение к гомосексуалистам, инфлюенсер ответила: "Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной".
Также Дидрихсоне добавила: "Хочу и себе деток, и чтобы в Латвии были семьи, которые могут дать наследников".
Такая позиция инфлюенсера вызвала настоящую бурю в социальных сетях - многие высказались против самой Дидрихсоне, некоторые же обратились к ее подписчикам и партнерам.
Больше читайте на 1188.lv!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!