Глухарь - настолько мощная птица, что при его нападении даже бравые военнослужащие вынуждены отступать, пишет Rus.Postimees.
Видео ⟩ Неожиданная атака: глухарь напал на служащих в Эстонии солдат
Неожиданная атака: глухарь напал на служащих в Эстонии солдат
Глухарь, у которого преимущественно черное оперение, весит 4-5 кг и имеет размах крыльев более 120 сантиметров. В середине марта у этих птиц начинаются брачные игры, и в это время глухари-самцы более агрессивны и ведут себя непредсказуемо. Некоторые могут начать без разбора нападать на кого угодно.
BREAKING NEWS: Turkey’s air force has attacked Estonian military base. pic.twitter.com/MUBjhiZDZQ— invaliid (@ongikogumuusika) March 13, 2023
Так, на эстонской военной базе засняли на видео глухаря, который, как парашютист, пикирует на людей с верхушки дерева. Никто не захотел познакомиться с мощным клювом птицы.
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