Видео ⟩ Неожиданная атака: глухарь напал на служащих в Эстонии солдат

Глухарь, у которого преимущественно черное оперение, весит 4-5 кг и имеет размах крыльев более 120 сантиметров. В середине марта у этих птиц начинаются брачные игры, и в это время глухари-самцы более агрессивны и ведут себя непредсказуемо. Некоторые могут начать без разбора нападать на кого угодно.