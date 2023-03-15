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Видео ⟩ Неожиданная атака: глухарь напал на служащих в Эстонии солдат

Трийн Пальмипуу rus.postimees.ee
Неожиданная атака: глухарь напал на служащих в Эстонии солдат
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Глухарь.
Глухарь. Фото: Viljam Takis

Глухарь - настолько мощная птица, что при его нападении даже бравые военнослужащие вынуждены отступать, пишет Rus.Postimees.

Глухарь, у которого преимущественно черное оперение, весит 4-5 кг и имеет размах крыльев более 120 сантиметров. В середине марта у этих птиц начинаются брачные игры, и в это время глухари-самцы более агрессивны и ведут себя непредсказуемо. Некоторые могут начать без разбора нападать на кого угодно.

Так, на эстонской военной базе засняли на видео глухаря, который, как парашютист, пикирует на людей с верхушки дерева. Никто не захотел познакомиться с мощным клювом птицы.

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