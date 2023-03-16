Раймонд Паулс: "Надо говорить о том, что мы в Европе во многом на последнем месте"

Ранее Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников: писателю Андрею Упитису, писательнице Анне Саксе, поэту Александру Пушкину, ученому Мстиславу Келдышу, а также таблички историку Янису Зутису и Коммунистической партии на Чиекуркална 1-й линии, 88.

87-летний Раймонд Паулс не стал скрывать, что памятник Упитису создавал его хороший друг - скульптор Альберт Терпиловский. Маэстро указал, что сейчас стоит заняться другими вещами и говорить о другом, а не о как переименовать улицы или какие памятники оставить.

"Надо говорить о том, что мы в Европе во многом на последнем месте", - сказал Паулс.

Напомним, с 3 марта не утихают дискуссии вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом 15 марта в программе RUS TVNET "Кто вам платит?" ведущие Эрика Сташкевич и Вадим Радионов поговорили с известным латвийским скульптором, руководителем кафедры в Академии художеств Глебом Пантелеевым и депутатом Рижской думы Мирославом Кодисом.