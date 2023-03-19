Агнесе Зелтиня о кризисе среднего возраста: "Это началось 28 лет назад"

"Кризис моих сорока начался в 28 лет и до сих пор не закончился, но у него очень разные этапы. Серьезно. Я очень быстро начала ощущать изменения в возрасте 28-29 лет", - отметила Агнесе Зелтиня.

На вопрос, как он проявился, Зелтиня отвечает: "Большие вопросы - кто я, на правильном ли я пути, где я, сколько я сделала, что со всем делать и как двигаться дальше"

При этом она задается вопросом, как мужчины воспринимают кризис среднего возраста: "Женщина не может навязывать мужчине никаких знаний и говорить: нужно заниматься саморазвитием, тогда ты поймешь, что кризис приближается, и нам будет легче его преодолеть. Но женщина может своим примером помочь и смягчить ситуацию".

Актриса говорит, что с 20 лет ее жизнь была сосредоточена на карьере. "Свой бизнес я начал в 42 года, но в какой-то момент поняла, что бег со скоростью 220 километров в час меня никуда не приведет. Тогда я "ушла в себя" и не вернулась быстро. Я начала искать ответы внутри себя. Я поняла, что мне нужно научиться успокаиваться, и начала смотреть внутрь себя. Я начала искать себя и многое нашла там, потому что было много вопросов", - говорит Зелтиня.

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