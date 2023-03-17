Сана Тимма вышла в свет с возлюбленным и поделилась совместным фото

Самые внимательные подписчики Instagram Саны давно заметили, что они проводят время вместе, о чем свидетельствуют опубликованные фотографии в одном и том же месте.

Наслаждаясь романтическим путешествием по Италии в декабре прошлого года, Сана также запечатлела, как она и ее сын Кристиан прогуливались по улицам Портофино, держа Марциса за руку.

До сих пор они оба избегали совместных публичных снимков, но теперь фото из Forum Cinemas, где они посмотрели документальный фильм "Борьба за мечту 22" (Cīņa par sapni 22), украшает их соцсети.

Брак Саны и баскетболиста Яниса Тиммы, просуществовавший менее трех лет, распался в 2019 году. После этого Сана была в отношениях с хоккеистом Каспаром Саулиете, но эти отношения не сложились.

Напомним, сердце ее бывшего мужа Яниса уже несколько лет принадлежит украинской поп-диве Анне Седоковой.

Спортсмен Марцис Ошс, игрок сборной Латвии и клуба RFS, в предыдущие годы также играл за границей, но в этом сезоне он одним из первых подписал контракт с титулованным клубом латвийской Премьер-лиги.