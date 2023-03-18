Латвия активно участвует в европейской космической программе

Для обеспечения деятельности Латвии в качестве ассоциированного государства-члена ЕКА, в соответствии с соглашением между правительством Латвии и ЕКА, Латвия должна ежегодно вносить взносы в программы ЕКА в размере не менее трех миллионов евро.

С 2015 года латвийские организации реализовали более 80 проектов в сотрудничестве с ЕКА и европейской космической отраслью.

Поскольку Латвия имеет статус ассоциированного члена, в космической отрасли участвует все больше латвийских организаций. Латвия движется к все более высоким показателям готовности космических технологий, что открывает возможности для их коммерциализации на мировом рынке.

Министерство образования подчеркивает, что участие Латвии в ЕКА важно как с научной, технологической и экономической точек зрения, так и с геополитической точки зрения.

Технологии и продукты, разработанные в области космоса, могут использоваться в других секторах, таких как медицина, оборона, транспорт и телекоммуникации, что дает Латвии возможность развивать свою технологическую и научную базу, а также создавать новые возможности для бизнеса.

Cреди наиболее успешных примеров деятельности Латвии в проектах ЕКА можно назвать участие двух наукоемких компаний в глобальных космических миссиях. Компания Eventech, в сотрудничестве с немецкой компанией OHB System AG, разрабатывает электронику и точные измерители интервалов времени, участвуя в миссии HĒRA. Компания Allatherm разрабатывает технологии, предназначенные для установки обитаемых космических станций, участвуя в проекте миссии лунной станции Lunar Gateway, в сотрудничестве с итальянской компанией Thales Alenia Space и немецкой компанией OHB System AG.