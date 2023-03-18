Британская разведка: Россия пытается увеличить численность войск

Российские власти, готовятся расширить призыв на военную службу, чтобы удовлетворить свои военные потребности. 13 марта 2023 года депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий поднять возрастной ценз для призыва срочников с 18-27 лет до 21-30 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

С советских времен Россия проводит призывы в армию два раза в год. Это не имеет ничего общего с "частичной мобилизацией", объявленной в сентябре 2022 года.

Россия по-прежнему официально запрещает срочникам участвовать в операциях на Украине, но как минимум сотни человек попали на фронт из-за административной путаницы или после принудительного подписания контрактов.

Многие потенциальные призывники в возрасте 18-21 года в настоящее время пытаются получить освобождение от срочной службы, ссылаясь на учебу в вузах. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы гарантировать попадание студентов в армию сразу после окончания учебы и тем самым увеличить численность войск.

Даже если Россия продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительные силы срочников высвободят большую часть профессиональных военных для участия в боевых действиях.