Через неполных полтора месяца в Латвии завершится открытие газового рынка и в сегменте домашних хозяйств. Это повлияет примерно на 350 тысяч домашних хозяйств, которые сейчас за газ платят по установленному государством тарифу. Однако по-прежнему не хватает регулирования, которое позволило бы сказать, сколько на самом деле нужно будет платить за газ тем, кто новый договор на поставку газа до 1 мая не заключит, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Несмотря на то, что времени осталось мало, учреждения и торговцы еще дискутируют, по каким принципам нужно устанавливать потолки цен.
Передача: До открытия рынка газа остался всего месяц, а об условиях ничего не известно
Тариф Latvijas gāze больше регулировать не будут
Несмотря на то, что теоретически домашние хозяйства уже несколько лет могут выбирать, у кого покупать газ, на практике более 90% - клиенты Latvijas gāze. Тариф предприятия по-прежнему устанавливает Комиссия по регулированию общественных услуг, и другие торговцы конкурировать с ним или не смогли, или не видели в этом смысла. Исполнительный директор комиссии Янис Микельсонс говорит: "Наибольшее число пользователей среди домашних хозяйств используют газ для приготовления еды на плите. И его объем и фактический месячный платеж относительно невелики, поэтому в этом нет большого интереса торговцев".
1 мая Latvijas gāze свой особый статус потеряет. Регулятор больше не будет устанавливать тариф, и примерно 350 000 клиентов Latvijas gāze нужно будет выбирать, заключать новый договор с Latvijas gāze или же идти к другому продавцу. Можно и ничего не делать, но тогда Latvijas gāze продолжит поставлять газ по так называемой универсальной стоимости услуги. Как и на рынке электричества, на газовом рынке универсальную услугу будет предлагать каждый торговец, который захочет продавать газ домашним хозяйства. Это делается для того, чтобы люди не столкнулись с тем, что после окончания действия регулируемого тарифа их счета окажутся намного выше.
Министр климата и энергетики Раймонд Чударс поясняет: "Здесь очень важно, чтобы никто не использовал ситуацию во зло и не установил цену, которая полностью не соответствует ситуации на рынке. Именно поэтому с 1 марта будет в силе стандарт универсальной услуги и принципы установления цены именно для тех домашних хозяйств, которые не сделали выбор".
Правил еще нет
Какова будет эта цена, неизвестно. Министерство еще готовит правила, необходимые для открытия газового рынка, в том числе и условия универсальной услуги. Изначально предлагалось привязать стоимость газа при тарифе универсальной услуги к бирже и применять наценку в размере 25%, однако такое решение критикуют как Комиссия по регулированию общественных услуг, так и торговцы, которым нужно будет предлагать эту универсальную услугу, в том числе и Latvenergo.
Член правления предприятия Дмитрий Юсковец указывает: "Цена газа в последние годы очень драматически колебалась в пределах от 10 до 300 и даже больше евро за мегаватт-час. В связи с этим, если сделают наценку на этот процент, то это особо ничего не решит, так как наценка может быть несоразмерно мала или несоразмерно велика".
Министр Чударс признает, что от изначального предложения министерство, скорее всего, откажется, однако нового решения еще нет: "Сейчас мы не можем с уверенностью утверждать, что это предложение полностью адекватное. Нужно сделать перерасчеты, нужно проконсультироваться с SPRK, чтобы по возможности сделать эту цену более честной по отношению как к потребителям, так и к поставщикам".
Чтобы сменить торговца с 1 мая, последний момент заключить договор - 15 апреля. Чударс обещает, что соглашение о цене и других спорных вопросах в ближайшие недели будет достигнуто и правительство утвердит правила 4 апреля. Чударс задержку с регулированием не признает и объясняет - если домашние хозяйства хотят, они могут заключать договоры и сейчас, несмотря на то, что клиенты не могут сравнить, что будет выгоднее - получать универсальный или же переключиться на другой тариф.
В свою очередь председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис считает, что правила должны быть известны уже давно: "Это все уже слишком поздно. Закон был принят в прошлом году, эти правила должны были нормально вступить в силу самое позднее в начале этого года. Как 1 мая открыть рынок, если 4 апреля еще только собираются принимать правила? Конечно, все это будет в большой неопределенности, и, скорее всего, движение на рынке начнется с опозданием".
Пока на рынке домашних хозяйств конкуренция небольшая
По словам Калвитиса, предприятие информирует клиентов об открытии рынка, хотя четких условий пока нет. По его мнению, большая часть клиентов пока ничего не будет делать и останется пользователем универсальной услуги. Настоящая борьба за клиентов начнется не с 1 мая, а ближе к отопительному сезону: "Самая большая дискуссия о ценах будет не 1 мая, так как 1 мая нет потребления. Впереди лето. Я думаю, что период, который начнется с 1 октября - он будет главным, так скажем, месяцем расчетов клиентов и высказывания пожеланий, так как это будет означать цену в следующем отопительном сезоне".
Возможности выбора у клиентов пока небольшие. В сегменте домашних хозяйств конкуренцию Latvijas gāze пока составило только Latvenergo. Компания предлагает газ примерно 20 000 домашних хозяйств. Latvenergo в основном покупает газ для работы рижских ТЭЦ, однако часть закупленного продает и квартирам: "Мы - крупнейший потребитель газа, и это позволило нам начиная с прошлого года заключить значительные важные договоры с мировыми производителями и поставщиками газа. В частности, нам кажется, что мы получили очень хорошую цену", - указал член правления Latvenergo Дмитрий Юсковец.
Латвийское телевидение опросило еще несколько крупнейших энергетических компаний в Латвии, однако желание обслуживать домашние хозяйства мало. С 1 мая на рынок решил выйти только один новый игрок - Elenger - латвийское дочернее предприятие эстонского Eesti gaas. Глава предприятия Давис Скулте отметил, что предложение может быть опубликовано в ближайшие дни: "Таким образом мы просто расширимся на своих домашних рынках, в Балтии и Финляндии. Поэтому для нас это логичный и стратегический шаг".
Местная компания AJ Power ответила, что поставлять природный газ частным лицам не будет, в свою очередь Virši такую возможность рассматривает, однако самое раннее - в будущем году. Принадлежащая Эстонии компания Enefit ответила, что решение еще не принято. Удерживает то, что газ жители Латвии используют все меньше: "Мы видим, что потребление природного газа в данный момент падает, и прогнозы на будущее свидетельствуют, что потребление будет падать. В связи с этим делать инвестиции в падающий рынок - всегда риск", - заявил председатель правления Enefit Кристс Мертенс.
Представитель Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс указывает, что опыт открытия рынка электроэнергии свидетельствует - домашние хозяйства со сменой торговца не спешат, и сначала большая часть остается с универсальной услугой. Он отметил, что в этом случае хорошо, что открытие рынка происходит за несколько месяцев до начала отопительного сезона, так как это дает время как торговцам подготовить предложения, так и клиентам их исследовать.
Микельсонс говорит: "Большая часть тех, для кого платежи будут значительными, по полученным в летние месяцы счетам смогут оценить ситуацию и до сентября-октября сделать свой выбор, сравнить предложения, сравнить условия. Что важно знать об универсальной услуге - это то, что в этом предложении нет никаких санкций или штрафов за смену договора или выбор другого тарифа".
Определяющей по-прежнему будет оптовая цена на природный газ
Министр климата и энергетики Раймонд Чударс считает, что со временем число торговцев может вырасти. В свою очередь, означает ли это автоматически более низкие цены для жителей, точно сказать нельзя, так как определяющим будет то, за сколько газ будут приобретать сами торговцы: "В первую очень цена на газ устанавливается, принимая во внимание ситуацию на глобальном рынке. Нам нужно с этим считаться. В то же самое время введение здоровой конкуренции на рынке газа, это, конечно, фактор, который всегда дает надежду, что потребитель получит лучшую цену из возможных", - заявил Чударс.
В последние месяцы стоимость природного газа продолжает снижаться, и теперь она немного превышает 40 евро за мегаватт-час. Если резких изменений не будет, скорее всего, цена универсальной услуги после открытия рынка будет меньше, чем установленный сейчас тариф Latvijas gāze, учитывая в том числе и господдержку.
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