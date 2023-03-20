Передача: До открытия рынка газа остался всего месяц, а об условиях ничего не известно

Представитель Комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микельсонс указывает, что опыт открытия рынка электроэнергии свидетельствует - домашние хозяйства со сменой торговца не спешат, и сначала большая часть остается с универсальной услугой. Он отметил, что в этом случае хорошо, что открытие рынка происходит за несколько месяцев до начала отопительного сезона, так как это дает время как торговцам подготовить предложения, так и клиентам их исследовать.

Микельсонс говорит: "Большая часть тех, для кого платежи будут значительными, по полученным в летние месяцы счетам смогут оценить ситуацию и до сентября-октября сделать свой выбор, сравнить предложения, сравнить условия. Что важно знать об универсальной услуге - это то, что в этом предложении нет никаких санкций или штрафов за смену договора или выбор другого тарифа".

Определяющей по-прежнему будет оптовая цена на природный газ

Министр климата и энергетики Раймонд Чударс считает, что со временем число торговцев может вырасти. В свою очередь, означает ли это автоматически более низкие цены для жителей, точно сказать нельзя, так как определяющим будет то, за сколько газ будут приобретать сами торговцы: "В первую очень цена на газ устанавливается, принимая во внимание ситуацию на глобальном рынке. Нам нужно с этим считаться. В то же самое время введение здоровой конкуренции на рынке газа, это, конечно, фактор, который всегда дает надежду, что потребитель получит лучшую цену из возможных", - заявил Чударс.

В последние месяцы стоимость природного газа продолжает снижаться, и теперь она немного превышает 40 евро за мегаватт-час. Если резких изменений не будет, скорее всего, цена универсальной услуги после открытия рынка будет меньше, чем установленный сейчас тариф Latvijas gāze, учитывая в том числе и господдержку.