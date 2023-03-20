ЮАР знает "свои юридические обязательства", если Путин прибудет на саммит БРИКС

В августе в ЮАР состоится саммит пяти крупных развивающихся стран - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - или БРИКС. Ожидается, что в саммите может принять участие и Путин. Официально о его визите не сообщается, но новостные агентства подчеркивают, что ранее он участвовал в саммите БРИКС лично.

Как страна, которая признает юрисдикцию МУС, ЮАР, если она следует букве закона, должна задержать Путина.

Представитель президента ЮАР не отклонил такую вероятность, отметив, что ближе к саммиту представители ЮАР проведут переговоры с несколькими сторонами о возникшей ситуации.

По вопросу войны в Украине ЮАР заняла нейтральную позицию.

Напомним, в пятницу, 17 марта, стало известно, что МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В России в ответ поспешили напомнить, что решения МУС не имеют юридической силы на территории России.