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ЮАР знает "свои юридические обязательства", если Путин прибудет на саммит БРИКС

rus.tvnet.lv
ЮАР знает "свои юридические обязательства", если Путин прибудет на саммит БРИКС
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса Фото: EPA/Scanpix

Южно-Африканская Республика (ЮАР) "знает свои юридические обязательства", вытекающие из участия государства в Римском статуте, который регламентирует деятельность Международного уголовного суда (МУС), в воскресенье подтвердил представитель президента ЮАР Сирила Рамафосы, комментируя выданный Гаагским судом ордер на арест президента России Владимира Путина.

В августе в ЮАР состоится саммит пяти крупных развивающихся стран - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - или БРИКС. Ожидается, что в саммите может принять участие и Путин. Официально о его визите не сообщается, но новостные агентства подчеркивают, что ранее он участвовал в саммите БРИКС лично.

Как страна, которая признает юрисдикцию МУС, ЮАР, если она следует букве закона, должна задержать Путина.

Представитель президента ЮАР не отклонил такую вероятность, отметив, что ближе к саммиту представители ЮАР проведут переговоры с несколькими сторонами о возникшей ситуации.

По вопросу войны в Украине ЮАР заняла нейтральную позицию.

Напомним, в пятницу, 17 марта, стало известно, что МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

В России в ответ поспешили напомнить, что решения МУС не имеют юридической силы на территории России.

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