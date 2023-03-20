Китайская делегация прибыла в Москву, визит Си Цзиньпина ожидается позже

Сегодня должна состоятся Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, встреча должна состояться в 16:30 по московскому времени (15:30 по рижскому). Беседа пройдет в формате один на один.

Официальные же переговоры глав России и Китая запланированы на 21 марта.

Кроме отношений России и Китая Путин и Си Цзиньпин план мирного урегулирования в Украине, предложенный Пекином.

"Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня, поэтому, конечно, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут. Но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения так, чтобы председатель Си смог, что называется из первых уст, получить с российской стороны видение текущего момента", - сказал Песков.

Ранее Си Цзиньпин прокомментировал войну в Украине.

"У сложных проблем нет простых решений. Мы уверены, что будет рациональный выход из украинского кризиса и путь к стабильному миру и общей безопасности в мире, если все будут руководствоваться общей, комплексной, совместной и стабильной концепцией безопасности, продолжат диалог и консультации в равном, разумном и прагматическом виде", - написал он.