В администрации Путина до конца марта должны отказаться от iPhone

"iPhone - все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - сказал один из собеседников.

Такое требование было выдвинуто чиновникам на семинаре для сотрудников внутриполитического блока кремлевской администрации, который прошел в Подмосковье в начале марта.

Требование отказаться от айфонов связано с соображениями безопасности, говорят собеседники "Коммерсанта". Кремль считает, что iPhone более уязвимы, чем смартфоны других марок, для взлома и слежки со стороны западных спецслужб.

Сотрудники Кремля советуют покупать телефоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или "Аврора", разработанными российской компанией. Кремль может закупать новые "защищенные" телефоны, чтобы легче было избавляться от американских устройств.

С конца прошлого года российское правительство обсуждает с участниками рынка возможности создания в России суверенной мобильной экосистемы на основе технологий, независимых от западных гигантов информационных технологий. В связи с этими усилиями была создана и операционная система "Аврора".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, 20 марта, что не может подтвердить информацию о требовании отказаться от iPhone, а также заявил, что сотрудники администрации президента не используют мобильные телефоны для передачи служебной информации.