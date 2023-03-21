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Премьер-министр Японии едет в Киев. Ранее о визите не сообщалось

rus.tvnet.lv
Премьер-министр Японии едет в Киев. Ранее о визите не сообщалось
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Фумио Кисида
Фумио Кисида Фото: Yoshikazu Tsuno/AP/Scanpix

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник с необъявленным ранее визитом посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил МИД Японии.

В понедельник Кисида был в Индии, и планировалось, что он отправится в Токио, однако вместо этого он полетел в Польшу и оттуда далее направится в Украину, сообщает AFP.

Он выразил "уважение смелости и выдержке народа Украины", а также подтвердил "солидарность и строгую поддержку" Украины Японией и G7, которой в данный момент руководит Япония, указали в министерстве.

Ожидается, что в среду Кисида вернется в Польшу на переговоры о саммите и в четверг отправится обратно в Польшу.

Визит Кисиды в Украину происходит во время, когда в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Война в Украине - один из главных вопросов их переговоров.

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