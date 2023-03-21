Утром во вторник, 21 марта, по всей Риге наблюдались большие пробки. Не обошли заторы стороной и Московский форштадт, свидетельствуют наблюдения портала TVNET.
Фото ⟩ Когда доехать до работы - проблема: утром во вторник Рига встала в пробках
Необычно большая пробка наблюдалась на перекрестке улиц Маскавас и Йерсикас у гостиницы Dodo Hotel. Там очередь автомобилей растянулась аж до перекрестка улиц Йерсикас и Лудзас.
Далее в сторону центра наблюдалась еще более основательная пробка на перекрестке улиц Маскавас и Католю. В этом месте автомобили, в принципе, стояли на протяжении всей улицы Католю.
Если двигаться по улице Католю дальше, то в этом районе пробки растянулись во все стороны. Эта картина очень хорошо отражается в навигационном приложении Waze. Например, если вы живете в районе торгового центра Mols, то пешком путь до центра займет 25 минут. В свою очередь на преодоление того же расстояния на автомобиле потребуется боеле 30 минут.
Возможно, это связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходится искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.
Согласно сообщениям читателей RUS TVNET, пробки утром во вторник наблюдались не только на Маскачке. Например, довольно непросто было добраться до центра города из Плявниеков и Пурвциемса - там в районе Деглавского моста продолжаются ремонтные работы, что приводит к возникновению заторов практически ежедневно, однако в этот раз пробки были особенно масштабными.
Напомним, с 11 марта в округе Центрального вокзала введены дополнительные ограничения движения, связанные с интегрированием Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, в связи с чем закрыто движение на участке улицы Гоголя.
Движение транспортных средств закрыто на участке улицы Гоголя от улицы 13 января до Тургенева. На упомянутом участке курсирует общественный транспорт, сохранен и доступ к частной собственности.
Уже сообщалось, что проект "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" осуществляется при поддержке из фондов Европейского союза. Общий бюджет проекта составляет 28 млн евро, в том числе из Фонда сплочения - 23,8 млн евро, из столичного и государственного бюджетов - 4,2 млн евро.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, а поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час. Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию поэтапно в период с 2028 по 2030 год.
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