Фото ⟩ Когда доехать до работы - проблема: утром во вторник Рига встала в пробках

Необычно большая пробка наблюдалась на перекрестке улиц Маскавас и Йерсикас у гостиницы Dodo Hotel. Там очередь автомобилей растянулась аж до перекрестка улиц Йерсикас и Лудзас.

Далее в сторону центра наблюдалась еще более основательная пробка на перекрестке улиц Маскавас и Католю. В этом месте автомобили, в принципе, стояли на протяжении всей улицы Католю.

Фото: TVNET aculiecinieks

Если двигаться по улице Католю дальше, то в этом районе пробки растянулись во все стороны. Эта картина очень хорошо отражается в навигационном приложении Waze. Например, если вы живете в районе торгового центра Mols, то пешком путь до центра займет 25 минут. В свою очередь на преодоление того же расстояния на автомобиле потребуется боеле 30 минут.

Возможно, это связано с ограничениями движения на улице Гоголя, а также ремонтными работами на улице Лачплеша. В результате, жителям приходится искать другие способы, как с Московского форштадта и более отдаленных районов, например, Кенгарагса, попасть в центр столицы.

Фото: Ekrānuzņēmums